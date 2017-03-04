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  • 04.03, 02:30

Белых тигров бросили на трассе в Оренбургской области

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Белых тигров бросили на трассе в Оренбургской области

Белых тигров бросили на трассе в Оренбургской области

Белых тигров бросили на трассе в Оренбургской области
  • Фото: ГУ МВД России по Оренбургской области

    • В Оренбургской области в аварию попала фура, в которой заперты белые цирковые тигры. Водитель и сопровождающие животных люди исчезли.

    Как сообщается на сайте ГУ МВД по Оренбургской области, в дежурную часть полиции Бугуруслана поступила информация о том, что на трассе Москва — Челябинск находится грузовой автомобиль, съехавший в кювет. Заявитель объяснил полиции, что он является владельцем фуры, сдавшим ее в аренду. Грузовик оснащен системой ГЛОНАСС, которая показала, что машина несколько часов без движения находилась на трассе.

    Фура перевозила из Волгограда в цирк Уфы 5 тигров. Грузовик сопровождала машина, в которой находились ухаживавшие за животными специалисты и корм.

    Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили автомобиль в кювете автодороги возле села Северное. Водитель и машина сопровождения исчезли.

    Сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД: «Из кузова фуры доносились звуки. Полицейскими уведомлены все службы города и области. На место происшествия из Уфы прибыл дрессировщик. При вскрытии отсека фуры, внутри, были обнаружены клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы, но вытащить их из фуры пока не удалось».

    К месту происшествия вызвали спецтехнику. Водителя фуры и сопровождавших цирковых животных специалистов ищут.

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