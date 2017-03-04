Освобожденная Пальмира: на балюстраду древнего амфитеатра водрузили сирийский флаг

Новые данные поступают из Сирии в связи с освобождением Пальмиры. Основные силы ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство») отброшены больше чем на 20 километров от города.
Бойцы сирийской армии и ополчения сбросили с верхней балюстрады древнего амфитеатра черно-белый флаг террористов. Теперь над Пальмирой развевается флаг сирийский. Для освободителей и местных жителей это стало важным событием.
Участники штурма уверяют, что полное освобождение древнего города — это только начало мощного наступления на боевиков, от которых необходимо освободить всю землю Сирии.
Ахмад Бухамад, полевой командир: «Это очень важное для нас событие. Этот город исторический. И сейчас самое главное — удержать победу, чтобы больше не пришлось еще раз освобождать этот город. Дай бог, мы этого добьемся с помощью наших русских и иранских друзей».
Участники штурма уверяют, что полное освобождение древнего города — это только начало мощного наступления на боевиков, от которых необходимо освободить всю землю Сирии.
Ахмад Бухамад, полевой командир: «Это очень важное для нас событие. Этот город исторический. И сейчас самое главное — удержать победу, чтобы больше не пришлось еще раз освобождать этот город. Дай бог, мы этого добьемся с помощью наших русских и иранских друзей».
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