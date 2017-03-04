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  • 04.03, 08:34
Освобожденная Пальмира: на балюстраду древнего амфитеатра водрузили сирийский флаг. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Освобожденная Пальмира: на балюстраду древнего амфитеатра водрузили сирийский флаг

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Освобожденная Пальмира: на балюстраду древнего амфитеатра водрузили сирийский флаг

Освобожденная Пальмира: на балюстраду древнего амфитеатра водрузили сирийский флаг

Освобожденная Пальмира: на балюстраду древнего амфитеатра водрузили сирийский флаг

    Новые данные поступают из Сирии в связи с освобождением Пальмиры. Основные силы ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство») отброшены больше чем на 20 километров от города.

    Бойцы сирийской армии и ополчения сбросили с верхней балюстрады древнего амфитеатра черно-белый флаг террористов. Теперь над Пальмирой развевается флаг сирийский. Для освободителей и местных жителей это стало важным событием.

    Участники штурма уверяют, что полное освобождение древнего города — это только начало мощного наступления на боевиков, от которых необходимо освободить всю землю Сирии.

    Ахмад Бухамад, полевой командир: «Это очень важное для нас событие. Этот город исторический. И сейчас самое главное — удержать победу, чтобы больше не пришлось еще раз освобождать этот город. Дай бог, мы этого добьемся с помощью наших русских и иранских друзей».

    Боестолкновения с остатками банд «Исламского государства» еще происходят в восточной части города. Древняя Пальмира находилась под контролем террористов с мая 2015 года. Год назад ее при поддержке российской авиации освободили, но два месяца назад город вновь был захвачен экстремистами. За это время они разрушили часть уникальных памятников древности.

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