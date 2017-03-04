МЧС: на Камчатку обрушится новый циклон

В МЧС предупредили о циклоне, приближающемся к Камчатскому краю, который принесет штормы и метели.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю: «5 марта ожидается подход тихоокеанского циклона. Циклон будет оказывать влияние на Усть-Камчатский, Карагинский и Алеутский районы. Ожидаются осадки в виде снега с дождем (до 10–16 мм за 12 часов), ветер на восточном побережье с порывами до 26 метров в секунду, метель».
Спасатели предупредили, что непогода будет бушевать над северными территориями Камчатки и Командорскими островами вплоть до 6 марта. Все службы МЧС будут нести службу в усиленном режиме. Специалисты МЧС рекомендуют жителям полуострова соблюдать осторожность и не покидать пределы населенных пунктов, пока погода не улучшится, цитирует ТАСС.
Спасатели предупредили, что непогода будет бушевать над северными территориями Камчатки и Командорскими островами вплоть до 6 марта. Все службы МЧС будут нести службу в усиленном режиме. Специалисты МЧС рекомендуют жителям полуострова соблюдать осторожность и не покидать пределы населенных пунктов, пока погода не улучшится, цитирует ТАСС.
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