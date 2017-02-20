На Камчатке за 2 дня выпало 50% месячной нормы снега

Циклон принес непогоду на Камчатку. Коммунальщики все выходные расчищали трассы
Петропавловска-Камчатского от снега. В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение.
Анна Приходько, представитель Камчатского гидрометеоцентра: «По данным на утро понедельника, в Елизовском районе выпало 36 мм осадков, что составляет 50% месячной нормы. В Петропавловске-Камчатском за это время выпало 38 миллиметров осадков — 40%».
По данным метеорологов, в ближайшие три дня на юге полуострова сохранится неустойчивый режим погоды. Но сильной пурги в краевом центре уже не ожидается, цитирует «Интерфакс».
В мэрии Петропавловска-Камчатского заявили, что дороги уже расчищены от снежных заносов. За выходные с магистралей вывезено более 5,5 тысяч кубометров снега.
Сообщение пресс-службы администрации Петропавловска-Камчатского: «В понедельник утром автобусы в Петропавловске-Камчатском вышли на линию по расписанию, общественный транспорт двигается по всем направлениям, в том числе в пригородные поселки».
А в МЧС напомнили, что объявлено штормовое предупреждение.
Сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю: «В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. 21 февраля в первой половине ночи в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров. В зону штормового воздействия попадает Алеутский муниципальный район Камчатского края. Во второй половине ночи 21 февраля высота волн будет достигать 10–12 метров».
Штормовое предупреждение действует до конца суток 22 февраля.
По данным метеорологов, в ближайшие три дня на юге полуострова сохранится неустойчивый режим погоды. Но сильной пурги в краевом центре уже не ожидается, цитирует «Интерфакс».
В мэрии Петропавловска-Камчатского заявили, что дороги уже расчищены от снежных заносов. За выходные с магистралей вывезено более 5,5 тысяч кубометров снега.
Сообщение пресс-службы администрации Петропавловска-Камчатского: «В понедельник утром автобусы в Петропавловске-Камчатском вышли на линию по расписанию, общественный транспорт двигается по всем направлениям, в том числе в пригородные поселки».
А в МЧС напомнили, что объявлено штормовое предупреждение.
Сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю: «В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. 21 февраля в первой половине ночи в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров. В зону штормового воздействия попадает Алеутский муниципальный район Камчатского края. Во второй половине ночи 21 февраля высота волн будет достигать 10–12 метров».
Штормовое предупреждение действует до конца суток 22 февраля.
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