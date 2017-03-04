Власти США намерены отбирать детей у матерей, незаконно пересекающих границу

МВД США разрабатывает проект раздельного содержания матерей и детей, незаконно пересекших
американо-мексиканскую границу.
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, предложение разработано для того, чтобы удержать матерей с детьми от попыток незаконного пересечения границы между Мексикой и США.
Разработчики инициативы хотят, чтобы пока родители, незаконно пересекшие границу, содержатся под стражей или ожидают решения о предоставлении убежища, их дети были переданы родственникам, на законных основаниях проживающим на территории США, или в приемные семьи. Обеспечением прав детей должны при этом заниматься сотрудники соцзащиты.
Ранее президент США Дональд Трамп также предложил приостановить политику «задержания и освобождения», которая позволяют лицам, незаконно попавшим на территорию Штатов, в ожидании окончания судебного процесса жить на свободе.
Трамп подписал указ, вызвавший широкий общественный резонанс во все мире «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, и на 90 дней запрещает въезд в страну приезжих из Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Судана, Йемена, и Сомали. Документ спровоцировал волну акций протеста. Действие указа было заблокировано судом. После разбирательств Минюст США отказался от апелляции и заявил, что Трамп готовится к подписанию нового указа, в котором все замечания суда будут учтены.
Разработчики инициативы хотят, чтобы пока родители, незаконно пересекшие границу, содержатся под стражей или ожидают решения о предоставлении убежища, их дети были переданы родственникам, на законных основаниях проживающим на территории США, или в приемные семьи. Обеспечением прав детей должны при этом заниматься сотрудники соцзащиты.
Ранее президент США Дональд Трамп также предложил приостановить политику «задержания и освобождения», которая позволяют лицам, незаконно попавшим на территорию Штатов, в ожидании окончания судебного процесса жить на свободе.
Трамп подписал указ, вызвавший широкий общественный резонанс во все мире «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, и на 90 дней запрещает въезд в страну приезжих из Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Судана, Йемена, и Сомали. Документ спровоцировал волну акций протеста. Действие указа было заблокировано судом. После разбирательств Минюст США отказался от апелляции и заявил, что Трамп готовится к подписанию нового указа, в котором все замечания суда будут учтены.
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