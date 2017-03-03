I won’t be back: Шварценеггер заявил, что не вернется в бывшее телешоу Трампа

Арнольд Шварценеггер уходит из телешоу канала NBC, в котором звезда Голливуда был ведущим, сменив Дональда Трампа.
Как передает Fox News со ссылкой на слова адвоката Арнольда Шварценеггера, актер уходит из шоу «Кандидат» («Ученик знаменитости», The Celebrity Apprentice). При этом Шварценеггер заявил, что не вернется в это шоу, даже если его будут долго уговаривать.
Точные причины ухода Шварценеггера не называют. Известно только, что последний сезон телешоу отличался плохими рейтингами.
По этому поводу бывший ведущий этого проекта Дональд Трамп, с которым реалити-шоу выходило в эфир 14 сезонов, высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги. Президент США заявил, что «хочет помолиться за Арнольда ради рейтингов». А Шварценеггер разместил ответ, в котором предложил Трампу поменяться работами.
В интервью Associated Press Шварценеггер прокомментировал свою полемику с Трампом словами, что «сначала он хотел разбить его лицо об стол», но после решил ограничиться видеообращением к президенту.
Точные причины ухода Шварценеггера не называют. Известно только, что последний сезон телешоу отличался плохими рейтингами.
По этому поводу бывший ведущий этого проекта Дональд Трамп, с которым реалити-шоу выходило в эфир 14 сезонов, высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги. Президент США заявил, что «хочет помолиться за Арнольда ради рейтингов». А Шварценеггер разместил ответ, в котором предложил Трампу поменяться работами.
В интервью Associated Press Шварценеггер прокомментировал свою полемику с Трампом словами, что «сначала он хотел разбить его лицо об стол», но после решил ограничиться видеообращением к президенту.
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