Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.02, 02:13

«Почему бы не поменяться местами?»: Трамп и Шварценеггер поглумились друг над другом

2 комментария

«Почему бы не поменяться местами?»: Трамп и Шварценеггер поглумились друг над другом

«Почему бы не поменяться местами?»: Трамп и Шварценеггер поглумились друг над другом

Дональд Трамп высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик знаменитости».

Американский лидер обратил внимание на то, что с приходом Шварценеггера на место ведущего шоу «Ученик знаменитости» с рейтингами произошла настоящая катастрофа.

Дональд Трамп, президент США: «Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, что произошло. Рейтинги обрушились. Это стало полной катастрофой».

Поэтому, выступая на так называемом национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, Трамп отметил, что «хочет помолиться за Арнольда ради рейтингов», передает CNN.

Ответ знаменитого актера не заставил себя долго ждать. Шварценеггер разместил видеообращение, в котором предложил Трампу поменяться работами.

Арнольд Шварценеггер: «Эй, Дональд, у меня есть отличная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возьмешь на себя ТВ, ведь ты такой эксперт по рейтингам. А я возьмусь за твою работу. Тогда люди снова смогут спать спокойно».



Отметим, что ведущим шоу «Ученик знаменитости» до 2015 года был Дональд Трамп. Однако он был уволен из-за скандальных заявлений. Возобновился показ передачи в прошлом месяце, на роль ведущего был приглашен Шварценеггер.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru