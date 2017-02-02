«Почему бы не поменяться местами?»: Трамп и Шварценеггер поглумились друг над другом

Дональд Трамп высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги
реалити-шоу «Ученик знаменитости».
Американский лидер обратил внимание на то, что с приходом Шварценеггера на место ведущего шоу «Ученик знаменитости» с рейтингами произошла настоящая катастрофа.
Дональд Трамп, президент США: «Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, что произошло. Рейтинги обрушились. Это стало полной катастрофой».
Поэтому, выступая на так называемом национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, Трамп отметил, что «хочет помолиться за Арнольда ради рейтингов», передает CNN.
Ответ знаменитого актера не заставил себя долго ждать. Шварценеггер разместил видеообращение, в котором предложил Трампу поменяться работами.
Арнольд Шварценеггер: «Эй, Дональд, у меня есть отличная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возьмешь на себя ТВ, ведь ты такой эксперт по рейтингам. А я возьмусь за твою работу. Тогда люди снова смогут спать спокойно».
Отметим, что ведущим шоу «Ученик знаменитости» до 2015 года был Дональд Трамп. Однако он был уволен из-за скандальных заявлений. Возобновился показ передачи в прошлом месяце, на роль ведущего был приглашен Шварценеггер.
Дональд Трамп, президент США: «Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, что произошло. Рейтинги обрушились. Это стало полной катастрофой».
Поэтому, выступая на так называемом национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, Трамп отметил, что «хочет помолиться за Арнольда ради рейтингов», передает CNN.
Ответ знаменитого актера не заставил себя долго ждать. Шварценеггер разместил видеообращение, в котором предложил Трампу поменяться работами.
Арнольд Шварценеггер: «Эй, Дональд, у меня есть отличная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возьмешь на себя ТВ, ведь ты такой эксперт по рейтингам. А я возьмусь за твою работу. Тогда люди снова смогут спать спокойно».
The National Prayer Breakfast? pic.twitter.com/KYUqEZbJIE— Arnold (@Schwarzenegger) 2 февраля 2017 г.
Отметим, что ведущим шоу «Ученик знаменитости» до 2015 года был Дональд Трамп. Однако он был уволен из-за скандальных заявлений. Возобновился показ передачи в прошлом месяце, на роль ведущего был приглашен Шварценеггер.
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