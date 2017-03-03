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  • 03.03, 21:56

Пропавшую в Перми 10-летнюю девочку нашли убитой

30 комментариев
Пропавшую в Перми <nobr>10-летнюю</nobr> девочку нашли убитой

Пропавшую в Перми 10-летнюю девочку нашли убитой

Пропавшую в Перми <nobr>10-летнюю</nobr> девочку нашли убитой
  • Фото: sledcom.ru

    • Задержанный житель Перми сознался в убийстве 10-летней девочки.

    По данным следствия, накануне, 2 марта, днем мужчина на улице напал на 10-летнюю девочку и силой посадил ее в свой автомобиль. Ребенка мужчина вывез за черту города и убил.

    Сыщики, изучив видеозапись с камеры наружного наблюдения, смогли установить подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Перми. Мужчина был задержан, в квартире подозреваемого прошел обыск.

    Как сообщили в пермском управлении СК, под тяжестью улик мужчина во время допроса сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах убийства. При проверке показаний тело ребенка было обнаружено возле моста через реку Гаревая.

    Ранее сообщалось, что в Перми по дороге из школы домой пропала десятилетняя девочка. В поисках ребенка участвовали силы правоохранители, спасатели, волонтеры, неравнодушные граждане и представители СМИ.

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