В Перми задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении девятилетней школьницы в Перми.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ по Пермскому краю, по подозрению в похищении ребенка быз задержан мужчина, которого в настоящий момент допрашивают следователи.
Источник: «Подозреваемый в похищении ребенка в настоящее время задержан, его допрашивают следователи».
В СУ СК РФ по Пермскому краю уточнили, что сама пропавшая девочка еще не найдена. Ведомство распространило приметы ребенка: рост 144–146, темные волосы. Была одета в серую вязаную шапку с бомбошкой, черную дубленку с серым воротником, розовые колготки, черные ботинки. При себе у нее был сине-розовый рюкзак.
Ранее сообщалось, что в Перми пропала девятилетняя девочка, которая вышла из школы после окончания уроков, но домой так и не вернулась. В поисках ребенка были задействованы силы полиции, следователей и волонтеров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Как правило, это делается для того, чтобы расширить полномочия полиции во время поисков пропавшего ребенка.
Источник: «Подозреваемый в похищении ребенка в настоящее время задержан, его допрашивают следователи».
В СУ СК РФ по Пермскому краю уточнили, что сама пропавшая девочка еще не найдена. Ведомство распространило приметы ребенка: рост 144–146, темные волосы. Была одета в серую вязаную шапку с бомбошкой, черную дубленку с серым воротником, розовые колготки, черные ботинки. При себе у нее был сине-розовый рюкзак.
Ранее сообщалось, что в Перми пропала девятилетняя девочка, которая вышла из школы после окончания уроков, но домой так и не вернулась. В поисках ребенка были задействованы силы полиции, следователей и волонтеров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Как правило, это делается для того, чтобы расширить полномочия полиции во время поисков пропавшего ребенка.
Комментарии