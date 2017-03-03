Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.03, 15:52

В Перми задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки

комментировать
В Перми задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки

В Перми задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки

В Перми задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки
  • Фото: СК РФ по Пермскому краю

    • Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении девятилетней школьницы в Перми.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ по Пермскому краю, по подозрению в похищении ребенка быз задержан мужчина, которого в настоящий момент допрашивают следователи.

    Источник: «Подозреваемый в похищении ребенка в настоящее время задержан, его допрашивают следователи».

    В СУ СК РФ по Пермскому краю уточнили, что сама пропавшая девочка еще не найдена. Ведомство распространило приметы ребенка: рост 144–146, темные волосы. Была одета в серую вязаную шапку с бомбошкой, черную дубленку с серым воротником, розовые колготки, черные ботинки. При себе у нее был сине-розовый рюкзак.

    Ранее сообщалось, что в Перми пропала девятилетняя девочка, которая вышла из школы после окончания уроков, но домой так и не вернулась. В поисках ребенка были задействованы силы полиции, следователей и волонтеров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Как правило, это делается для того, чтобы расширить полномочия полиции во время поисков пропавшего ребенка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru