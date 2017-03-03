В Перми ищут пропавшую девятилетнюю школьницу

В Перми возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней школьницы. Накануне девочка не вернулась домой после уроков.
По данным сайта СУ СКР по региону, 2 марта девятилетняя девочка ушла из школы №105 на улице Инженерной в Перми, но домой не вернулась. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась мать девочки.
Сообщается, что специалисты уже осмотрели улицы, где могла пройти школьница. В настоящий момент проводятся подворовые и поквартирные обходы, допрашиваются возможные очевидцы. Организована круглосуточная работа следственно-оперативной группа в составе следователей и следователей-криминалистов, в поисках задействованы сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные граждане.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Как правило, это делается для того, чтобы расширить полномочия полиции во время поисков пропавшего ребенка.
СУ СКР по региону: «В связи с тем, что имелись основания полагать, что в отношении пропавшей могло быть совершено преступление, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)».
Продолжается расследование.
Сообщается, что специалисты уже осмотрели улицы, где могла пройти школьница. В настоящий момент проводятся подворовые и поквартирные обходы, допрашиваются возможные очевидцы. Организована круглосуточная работа следственно-оперативной группа в составе следователей и следователей-криминалистов, в поисках задействованы сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные граждане.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Как правило, это делается для того, чтобы расширить полномочия полиции во время поисков пропавшего ребенка.
СУ СКР по региону: «В связи с тем, что имелись основания полагать, что в отношении пропавшей могло быть совершено преступление, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)».
Продолжается расследование.
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