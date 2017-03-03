Из Сирии в Москву доставили на лечение тяжелораненого генерала ЗВО

Пётр Милюхин подорвался на мине в районе Пальмиры.
Генерала Западного военного округа, получившего тяжелейшие ранения в боях за Пальмиру, спецрейсом доставили в Москву. Петра Милюхина перевели в госпиталь имени Бурденко.
Военачальник подорвался на мине около недели назад. Сегодня информация об этом появилась в СМИ. Во время взрыва офицер потерял обе ноги и глаз. Первую помощь ему оказали на месте. Но после ухудшения состояния было принято решение о переводе в столичную клинику.
Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа была направлен в расположение группировки российских войск в Сирии. В декабре под натиском боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ сирийские войска оставили Пальмиру. Вскоре было начато контрнаступление. Об освобождении города в начале марта президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.
Военачальник подорвался на мине около недели назад. Сегодня информация об этом появилась в СМИ. Во время взрыва офицер потерял обе ноги и глаз. Первую помощь ему оказали на месте. Но после ухудшения состояния было принято решение о переводе в столичную клинику.
Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа была направлен в расположение группировки российских войск в Сирии. В декабре под натиском боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ сирийские войска оставили Пальмиру. Вскоре было начато контрнаступление. Об освобождении города в начале марта президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.
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