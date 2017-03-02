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  • 02.03, 18:38

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ вновь освободила Пальмиру

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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ вновь освободила Пальмиру

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ вновь освободила Пальмиру

Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по освобождению Пальмиры от террористов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Сирийские военные приступили к осмотру города, чтобы выяснить, потребуется ли разминирование. На данный момент известно, что боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» не успели уничтожить оставшиеся в Пальмире памятники архитектуры.

Ранее сообщалось, что сирийские военные при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом, а террористам ИГ был нанесен сокрушительный удар. В рядах боевиков большое число убитых и раненых, выведена из строя их военная техника. Остатки банд отступили в восточном направлении, преследуемые сирийскими ВВС.

Годом ранее операция сирийской армии по освобождению Пальмиры при поддержке ВКС РФ продолжалась две недели. Вновь в руках террористов Пальмира оказалась в декабре 2016 года.

За время своего нахождения в городе боевики ИГ разрушили знаменитую Триумфальную арку с колоннадой — визитную карточку города, а также взорвали храм Баалшамина и святилище верховному семитскому божеству Бэлу, разграбили национальный музей и пальмирский некрополь. В январе текущего года они уничтожили архитектурный комплекс тетрапилон, а также фасад древнеримского театра, на сцене которого 5 мая 2016 года состоялся концерт оркестра Мариинского театр под управлением Валерия Гергиева.

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