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  • 03.03, 17:24
Сход смертоносной лавины в Кабардино-Балкарии сняли на видео. горы, Кабардино-Балкария, лавина, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сход смертоносной лавины в Кабардино-Балкарии сняли на видео

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Сход смертоносной лавины в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> сняли на видео

Сход смертоносной лавины в Кабардино-Балкарии сняли на видео

Сход смертоносной лавины в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> сняли на видео

    Под лавиной, сошедшей этим утром в горах Кабардино-Балкарии, погибли четыре человека, еще один пострадал. Момент схода лавины сняли на видео очевидцы, которые эмоционально комментировали жуткое зрелище.

    Трагедия произошла на северном склоне горы Чегет. Обычно эти места закрыты для туристов и лыжников, но экстремалы любят там кататься и нередко сами вызывают лавины.

    Сейчас в районе продолжается поисково-спасательная операция, личности погибших устанавливаются.

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