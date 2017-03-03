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  • 03.03, 18:54
«Водник» и «Байкал-Энергия» переиграли скандальный матч заново. бенди, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Водник» и «Байкал-Энергия» переиграли скандальный матч заново

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«Водник» и «Байкал-Энергия» переиграли скандальный матч заново

«Водник» и <nobr>«Байкал-Энергия</nobr>» переиграли скандальный матч заново

    В подмосковном Обухове завершилась переигровка, пожалуй, самого обсуждаемого матча в истории хоккея с мячом — встречи архангельского «Водника» и иркутской «Байкал-энергии», в которой было забито двадцать автоголов.

    Прошедший в минувшее воскресенье матч завершился со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», причем все 20 мячей были забиты игроками в свои ворота. И спортивные чиновники, и болельщики называли ту встречу клеймом на российском бенди. Скандальный результат в итоге отменили, а сегодняшняя переигровка закончилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 4:3. На этот раз обошлось без автоголов.

    Чем закончился скандал и как наказали участников первой, уже ставшей легендарной встречи «Байкала» и «Водника», рассказывает корреспондент НТВ Александр Терёхин.

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