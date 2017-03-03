Саратовскому госархиву вернули похищенные завхозом ценные книги

Сотрудники ФСБ сегодня торжественно передали саратовскому госархиву старинные книги, похищенные одним из сотрудников.
Речь идет о метрических церковных записях XIX века общей стоимостью в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Пока нашли 46 из 57 украденных раритетов. По версии следствия, завхоз архива, 27-летний Алексей Полынин, выбрасывал книги в окно, а потом подбирал, и продавал через Интернет.
Мужчина не знал реальной стоимости украденных томов и просил до тысячи рублей за экземпляр, хотя цена каждого достигает 26 миллионов. В некоторых изданиях сохранились автографы известных исторических личностей.
Завхоза архива сотрудники ФСБ задержали прямо в рабочем кабинете. За кражу уникальных книг ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Мужчина не знал реальной стоимости украденных томов и просил до тысячи рублей за экземпляр, хотя цена каждого достигает 26 миллионов. В некоторых изданиях сохранились автографы известных исторических личностей.
Завхоза архива сотрудники ФСБ задержали прямо в рабочем кабинете. За кражу уникальных книг ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии