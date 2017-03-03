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  • 03.03, 14:22
Саратовскому госархиву вернули похищенные завхозом ценные книги. библиотеки и книгоиздание, кражи и ограбления, Саратовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Саратовскому госархиву вернули похищенные завхозом ценные книги

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Саратовскому госархиву вернули похищенные завхозом ценные книги

Саратовскому госархиву вернули похищенные завхозом ценные книги

Саратовскому госархиву вернули похищенные завхозом ценные книги

    Сотрудники ФСБ сегодня торжественно передали саратовскому госархиву старинные книги, похищенные одним из сотрудников.

    Речь идет о метрических церковных записях XIX века общей стоимостью в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Пока нашли 46 из 57 украденных раритетов. По версии следствия, завхоз архива, 27-летний Алексей Полынин, выбрасывал книги в окно, а потом подбирал, и продавал через Интернет.

    Мужчина не знал реальной стоимости украденных томов и просил до тысячи рублей за экземпляр, хотя цена каждого достигает 26 миллионов. В некоторых изданиях сохранились автографы известных исторических личностей.

    Завхоза архива сотрудники ФСБ задержали прямо в рабочем кабинете. За кражу уникальных книг ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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