Архивариус похитил книги стоимостью более миллиарда рублей, выбросив их из окна

1 миллиард 200 миллионов рублей — старинные книги на такую астрономическую сумму, как заявляют следователи, похитил и продал сотрудник госархива в Саратове. Сейчас громкое дело уже передано в суд.

Пропажа вскрылась, когда в читальном зале архива один из посетителей попросил принести метрическую книгу, а ее не нашли. Устроили ревизию. Как выяснилось, один из сотрудников избрал довольно интересный способ хищения.



Ольга Фёдорова, представитель пресс-службы прокуратуры Саратовской области: «По версии следствия, в июне 2016 года сотрудник архива заходил в хранилище через открытую дверь, брал метрические книги и выбрасывал их через окно со второго этажа. Таким образом было тайно похищено 46 экземпляров коллекции метрических книг церквей Саратовской губернии».



Дело в том, что здание архива практически не имеет открывающихся окон. Но оно соединено с недостроенным корпусом. Судя по всему, архивариус воспользовался тем, что переход между зданиями не запирался. Он переходил в долгострой и выбрасывал старинные метрические книги из его окон. По несколько штук в день.



После работы сотрудник архива подбирал старинные фолианты и продавал их. Уже известна его фамилия и должность — начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения Полынин. Ему 27 лет.



Финансовой смекалкой завхоз Полынин явно не отличался. Фолианты, которым полтора или два века, продавал, можно сказать, за копейки через сайт объявлений. По 500 или 1000 рублей за штуку. Притом у коллекционеров цена может доходить до 30 миллионов за одну книгу.



Руководство учреждения уже сменилось. При этом сам архивариус Полынин, как стало известно, продолжает работать в учреждении.



По материалам следствия, за раритеты, которые тянут больше чем на миллиард, Полынин выручил в общей сложности всего-то 30 тысяч рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд, после которого горе-архивариусу, возможно, придется еще возмещать ущерб.



Все украденные книги изъяли у купивших их коллекционеров. В ближайшее время их вернут в архив. От падений с высоты фолианты сильно не пострадали.

