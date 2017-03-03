«Выращенное» в космосе российское лекарство от всех видов рака появится через 3–4 года

Российские ученые нашли лекарство от рака в космосе. Специальный белок вырастили в капиллярных трубках на МКС.
Разработчики лекарства от рака уверены, что препарат с рабочим названием «Белок теплового шока» будет способен бороться со злокачественными опухолями даже на последних стадиях заболеваний.
Замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессор Андрей Симбирцев сообщил в интервью газете «Известия», что препарат уже протестировали на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы.
Андрей Симбирцев, замдеректора НИИ ФМБА: «Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть уже можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью».
«Белок теплового шока» разработан на основе уникальной молекулы, которую «вырастили» в космосе.
Андрей Симбирцев: «Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл, однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы, которые были спущены на землю и проанализированы в России и Японии».
безопасности и эффективности препарата, отечественным ученым потребуется еще несколько лет.
Замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессор Андрей Симбирцев сообщил в интервью газете «Известия», что препарат уже протестировали на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы.
Андрей Симбирцев, замдеректора НИИ ФМБА: «Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть уже можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью».
«Белок теплового шока» разработан на основе уникальной молекулы, которую «вырастили» в космосе.
Андрей Симбирцев: «Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл, однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы, которые были спущены на землю и проанализированы в России и Японии».
безопасности и эффективности препарата, отечественным ученым потребуется еще несколько лет.
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