В Минздраве рассказали, с какими видами рака эффективно борется новый препарат

Новый отечественный препарат от онкологии показывает эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи.РИА Новости.
Олег Салагай, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава: «Препараты данного класса показывают эффективность при меланоме, раке легкого, раке почки, раке мочевого пузыря, раке головы и шеи. Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что в отличие от химиотерапевтических средств они не перестают действовать после прекращения приема лекарства».
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что испытания нового препарата от рака показывают «фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». По ее словам, в продаже он может появиться через год — полтора.
Комментарии