Минздрав рассказал о фантастическом российском препарате от рака

В России проходит испытания первый российский противораковый препарат, результаты впечатлили врачей.Вести.Ru.
Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».
Министр отметила, что Россия сейчас — в числе передовых государств, которые занимаются созданием таргетных, «точечных» препаратов, блокирующих развитие опухоли путем вмешательства в работу конкретных молекул, необходимых для ее роста. По словам Скворцовой, в 2016 году в России снизилась смертность населения, прежде всего, среди детей.
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