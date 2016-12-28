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  • 28.12, 12:14

Минздрав рассказал о фантастическом российском препарате от рака

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Минздрав рассказал о фантастическом российском препарате от рака

Минздрав рассказал о фантастическом российском препарате от рака

В России проходит испытания первый российский противораковый препарат, результаты впечатлили врачей.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала журналистам, что сейчас идет вторая фаза испытаний первого отечественного противоракового препарата, сообщает Вести.Ru.

Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».

Министр отметила, что Россия сейчас — в числе передовых государств, которые занимаются созданием таргетных, «точечных» препаратов, блокирующих развитие опухоли путем вмешательства в работу конкретных молекул, необходимых для ее роста. По словам Скворцовой, в 2016 году в России снизилась смертность населения, прежде всего, среди детей.

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