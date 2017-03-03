Глава Минспорта пообещал не пустить хулиганов на матчи ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков пообещал, что футбольные хулиганы не смогут попасть на матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций.
По словам министра, для того, чтобы помешать хулиганам попасть на стадионы, введены специальные паспорта болельщиков.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Работа с болельщиками, прежде всего, — это вопрос безопасности. С этой точки зрения все вопросы будут решены, хулиганы на стадион не пройдут. Есть паспорт болельщика, все, кто получил административный запрет на посещение стадионов, на матчи не попадут».
Также глава Минспорта прокомментировал скандальный фильм BBC о российских футбольных фанатах. Колобков назвал ленту «недобросовестной», а также отметил, что российские болельщики «не такие», а в РФ будут рады поклонникам футбола из других стран, передает ТАСС.
Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Работа с болельщиками, прежде всего, — это вопрос безопасности. С этой точки зрения все вопросы будут решены, хулиганы на стадион не пройдут. Есть паспорт болельщика, все, кто получил административный запрет на посещение стадионов, на матчи не попадут».
Также глава Минспорта прокомментировал скандальный фильм BBC о российских футбольных фанатах. Колобков назвал ленту «недобросовестной», а также отметил, что российские болельщики «не такие», а в РФ будут рады поклонникам футбола из других стран, передает ТАСС.
Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург.
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