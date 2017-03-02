В Мосуле боевики атаковали иракских военных, прикрываясь мирными жителями

В Мосуле боевики ИГИЛ (организация запрещена в РФ) предприняли контратаку на иракские войска, которые уже полгода пытаются освободить город при поддержке коалиции во главе с США.
Вплотную приблизиться к армейским позициям на юго-западной окраине города для террористов не составило большого труда — они спрятались за спинами мирных жителей, массово бегущих из города. Только сегодня Мосул с риском для жизни покинули около тысячи человек. По оценкам экспертов ООН, в городе остаются еще около 750 тысяч жителей, и положение у них критическое. Люди голодают, испытывают острую нехватку воды и лекарств.
Начавшаяся 19 февраля операция по освобождению западной части города сейчас забуксовала. В кварталах плотной застройки армия не может применять артиллерию танки и авиацию, а террористы очень эффективно используют смертников на заминированных машинах, снайперов и летучие группы минометчиков.
Начавшаяся 19 февраля операция по освобождению западной части города сейчас забуксовала. В кварталах плотной застройки армия не может применять артиллерию танки и авиацию, а террористы очень эффективно используют смертников на заминированных машинах, снайперов и летучие группы минометчиков.
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