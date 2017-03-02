Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 23:12
В Мосуле боевики атаковали иракских военных, прикрываясь мирными жителями. войны и вооруженные конфликты, Ирак, Исламское государство, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Мосуле боевики атаковали иракских военных, прикрываясь мирными жителями

комментировать

В Мосуле боевики атаковали иракских военных, прикрываясь мирными жителями

В Мосуле боевики атаковали иракских военных, прикрываясь мирными жителями

    В Мосуле боевики ИГИЛ (организация запрещена в РФ) предприняли контратаку на иракские войска, которые уже полгода пытаются освободить город при поддержке коалиции во главе с США.

    Вплотную приблизиться к армейским позициям на юго-западной окраине города для террористов не составило большого труда — они спрятались за спинами мирных жителей, массово бегущих из города. Только сегодня Мосул с риском для жизни покинули около тысячи человек. По оценкам экспертов ООН, в городе остаются еще около 750 тысяч жителей, и положение у них критическое. Люди голодают, испытывают острую нехватку воды и лекарств.

    Начавшаяся 19 февраля операция по освобождению западной части города сейчас забуксовала. В кварталах плотной застройки армия не может применять артиллерию танки и авиацию, а террористы очень эффективно используют смертников на заминированных машинах, снайперов и летучие группы минометчиков.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru