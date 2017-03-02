Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 21:40
В Московском Кремле открывается выставка сокровищ Людовика Святого. выставки и музеи, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Московском Кремле открывается выставка сокровищ Людовика Святого

комментировать
В Московском Кремле открывается выставка сокровищ Людовика Святого

В Московском Кремле открывается выставка сокровищ Людовика Святого

В Московском Кремле открывается выставка сокровищ Людовика Святого

    В Москву привезли сокровища Людовика Святого. В Патриаршем дворце Кремля открывается выставка готического искусства, которая даст возможность почувствовать настоящий дух средневековой Франции.

    Многие экспонаты будут впервые показаны в России. Среди них — красивейшие витражи из Сент-Шапель, реликвии из собраний Лувра, а также старинные фолианты из Национальной библиотеки в Париже. Эта выставка станет частью перекрестного года культуры России и Франции.

    В каком-то смысле это выставка не о содержании, а о форме. Веками в привезенных ковчегах хранились христианские святыни. Сейчас их там нет, выставка не о религии, а об искусстве. В XIII веке на Латеранском соборе был избран новый для его развития вектор — не надо стесняться богатства, красота земная должна соответствовать красоте небесной.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru