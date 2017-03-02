В Московском Кремле открывается выставка сокровищ Людовика Святого

В Москву привезли сокровища Людовика Святого. В Патриаршем дворце Кремля открывается выставка готического искусства, которая даст возможность почувствовать настоящий дух средневековой Франции.
Многие экспонаты будут впервые показаны в России. Среди них — красивейшие витражи из Сент-Шапель, реликвии из собраний Лувра, а также старинные фолианты из Национальной библиотеки в Париже. Эта выставка станет частью перекрестного года культуры России и Франции.
В каком-то смысле это выставка не о содержании, а о форме. Веками в привезенных ковчегах хранились христианские святыни. Сейчас их там нет, выставка не о религии, а об искусстве. В XIII веке на Латеранском соборе был избран новый для его развития вектор — не надо стесняться богатства, красота земная должна соответствовать красоте небесной.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.
В каком-то смысле это выставка не о содержании, а о форме. Веками в привезенных ковчегах хранились христианские святыни. Сейчас их там нет, выставка не о религии, а об искусстве. В XIII веке на Латеранском соборе был избран новый для его развития вектор — не надо стесняться богатства, красота земная должна соответствовать красоте небесной.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.
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