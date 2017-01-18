Паутина-10
Недоступно в Вашей стране
Паутина-10 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.01, 22:17
В музеях Кремля покажут уникальные шедевры готического искусства из Франции. выставки и музеи, искусство, Москва, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В музеях Кремля покажут уникальные шедевры готического искусства из Франции

комментировать
В музеях Кремля покажут уникальные шедевры готического искусства из Франции

В музеях Кремля покажут уникальные шедевры готического искусства из Франции

В музеях Кремля покажут уникальные шедевры готического искусства из Франции

    Выставка, посвященная средневековому искусству, готовится к открытию в музеях Кремля.

    «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» — так будет называться экспозиция, которую представили сегодня журналистам, собравшимся в резиденции посла Франции. Публика увидит шедевры готического искусства, связанные с эпохой короля Людовика IX.

    Многие экспонаты будут впервые показаны в России. Среди них красивейшие витражи из Сент-Шапель (готической часовни в Париже), реликвии из собрания Лувра, а также старинные рукописи из Национальной библиотеки Франции.

    Елена Гагарина, генеральный директор музеев Московского Кремля: «Эта выставка познакомит с непревзойденными шедеврами готического искусства, которое обрело свой статус общеевропейского стиля во многом благодаря культурному влиянию Франции эпохи Людовика Святого».

    Выставка, которая организована при поддержке «Газпрома» и французской ENGI, откроется 3 марта и станет частью перекрестного Года культуры России и Франции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru