В музеях Кремля покажут уникальные шедевры готического искусства из Франции

Выставка, посвященная средневековому искусству, готовится к открытию в музеях Кремля.
Многие экспонаты будут впервые показаны в России. Среди них красивейшие витражи из Сент-Шапель (готической часовни в Париже), реликвии из собрания Лувра, а также старинные рукописи из Национальной библиотеки Франции.
Елена Гагарина, генеральный директор музеев Московского Кремля: «Эта выставка познакомит с непревзойденными шедеврами готического искусства, которое обрело свой статус общеевропейского стиля во многом благодаря культурному влиянию Франции эпохи Людовика Святого».
Выставка, которая организована при поддержке «Газпрома» и французской ENGI, откроется 3 марта и станет частью перекрестного Года культуры России и Франции.
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