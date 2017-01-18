В музеях Кремля покажут уникальные шедевры готического искусства из Франции

Выставка, посвященная средневековому искусству, готовится к открытию в музеях Кремля.

«Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» — так будет называться экспозиция, которую представили сегодня журналистам, собравшимся в резиденции посла Франции. Публика увидит шедевры готического искусства, связанные с эпохой короля Людовика IX.Многие экспонаты будут впервые показаны в России. Среди них красивейшие витражи из Сент-Шапель (готической часовни в Париже), реликвии из собрания Лувра, а также старинные рукописи из Национальной библиотеки Франции., генеральный директор музеев Московского Кремля: «Эта выставка познакомит с непревзойденными шедеврами готического искусства, которое обрело свой статус общеевропейского стиля во многом благодаря культурному влиянию Франции эпохи Людовика Святого».Выставка, которая организована при поддержке «Газпрома» и французской ENGI, откроется 3 марта и станет частью перекрестного Года культуры России и Франции.