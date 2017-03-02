В Чечне установили поклонный крест в память о погибших псковских десантниках

Сегодня близ чеченского села
Улус-Керт открыли поклонный крест в память о подвиге псковских десантников.
Он установлен у высоты 776, где с 29 февраля по 1 марта 2000 года гвардейцы вели бой с бандитами. Силы были неравными: 90 солдат и офицеров больше суток сдерживали натиск двух тысяч ваххабитов, которых один из главарей террористического подполья Хаттаб пытался вывести из Аргунского ущелья в Дагестан.
Несколько сотен боевиков были уничтожены. Из шестой роты 104-го воздушно-десантного полка в живых остались только шесть человек. Сегодня на место гибели российских воинов приехали представители командования ВДВ и родные павших десантников.
Поклонный крест в Аргунском ущелье возведен при участии Российского военно-исторического общества. Памятники шестой роте установлены в Москве, Петербурге и Пскове.
Несколько сотен боевиков были уничтожены. Из шестой роты 104-го воздушно-десантного полка в живых остались только шесть человек. Сегодня на место гибели российских воинов приехали представители командования ВДВ и родные павших десантников.
Поклонный крест в Аргунском ущелье возведен при участии Российского военно-исторического общества. Памятники шестой роте установлены в Москве, Петербурге и Пскове.
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