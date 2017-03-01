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  • 01.03, 21:25
В Пскове почтили память десантников, погибших под Аргуном. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, памятные даты, Псков, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Пскове почтили память десантников, погибших под Аргуном

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В Пскове почтили память десантников, погибших под Аргуном

В Пскове почтили память десантников, погибших под Аргуном

В Пскове почтили память десантников, погибших под Аргуном

    Сегодня в Пскове вспоминали о подвиге десантников, погибших в бою с бандитами в Аргунском ущелье в марте 2000 года.

    В траурной церемонии приняли участие родные и друзья павших героев из шестой роты 104-го воздушно-десантного полка. Гвардейцы под командованием подполковника Марка Евтюхина 17 лет назад преградили путь боевикам Хаттаба, которые пытались прорваться из Чечни в Дагестан.

    Двум тысячам ваххабитов противостояли всего 90 солдат и офицеров. Кровопролитный бой продолжался больше суток. Несмотря на многократное численное превосходство бандитов, псковские десантники не оставили своих позиций. Им удалось уничтожить 700 террористов. Почти вся шестая рота погибла, в живых после схватки остались только шесть человек.

    Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками России: «В этом бою оказались самые лучшие офицеры и солдаты. Вечная им память! Они навечно записаны в историю нашей страны, наших Вооруженных сил, Воздушно-десантных войск. Конечно же, мы будем помнить об этом вечно!».

    Звание Героев России присвоено 22-м псковским десантникам, 68 бойцов награждены орденом Мужества. Памятники шестой роте установлены в Пскове, Москве и Петербурге. А завтра на месте гибели российских воинов под Аргуном установят поклонный крест.

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