В Пскове почтили память десантников, погибших под Аргуном

Сегодня в Пскове вспоминали о подвиге десантников, погибших в бою с бандитами в Аргунском ущелье в марте 2000 года.

В траурной церемонии приняли участие родные и друзья павших героев из шестой роты 104-го воздушно-десантного полка. Гвардейцы под командованием подполковника Марка Евтюхина 17 лет назад преградили путь боевикам Хаттаба, которые пытались прорваться из Чечни в Дагестан.



Двум тысячам ваххабитов противостояли всего 90 солдат и офицеров. Кровопролитный бой продолжался больше суток. Несмотря на многократное численное превосходство бандитов, псковские десантники не оставили своих позиций. Им удалось уничтожить 700 террористов. Почти вся шестая рота погибла, в живых после схватки остались только шесть человек.



Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками России: «В этом бою оказались самые лучшие офицеры и солдаты. Вечная им память! Они навечно записаны в историю нашей страны, наших Вооруженных сил, Воздушно-десантных войск. Конечно же, мы будем помнить об этом вечно!».



Звание Героев России присвоено 22-м псковским десантникам, 68 бойцов награждены орденом Мужества. Памятники шестой роте установлены в Пскове, Москве и Петербурге. А завтра на месте гибели российских воинов под Аргуном установят поклонный крест.