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  • 02.03, 18:39
Минтруд предложил создать реестры тунеядцев в каждом регионе. безработица, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минтруд предложил создать реестры тунеядцев в каждом регионе

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Минтруд предложил создать реестры тунеядцев в каждом регионе

Минтруд предложил создать реестры тунеядцев в каждом регионе

    Минтруд снова взялся за так называемых тунеядцев. Ведомство предложило создать реестры безработных на уровне субъектов федерации.

    Министерству давно не дают покоя граждане, которые формально нигде не работают, но у них есть доходы. Ранее для таких предлагалось ввести специальный налог. При этом в ведомстве внимательно изучали белорусский опыт, а министр труда Максим Топилин даже называл примерную сумму — 25 тысяч рублей в год.

    Власти объясняют: это из-за того, что формальные безработные страховых взносов не платят, а социальными услугами пользуются.

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