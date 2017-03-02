Минтруд предложил создать реестры тунеядцев в каждом регионе

Минтруд снова взялся за так называемых тунеядцев. Ведомство предложило создать реестры безработных на уровне субъектов федерации.
Министерству давно не дают покоя граждане, которые формально нигде не работают, но у них есть доходы. Ранее для таких предлагалось ввести специальный налог. При этом в ведомстве внимательно изучали белорусский опыт, а министр труда Максим Топилин даже называл примерную сумму — 25 тысяч рублей в год.
Власти объясняют: это из-за того, что формальные безработные страховых взносов не платят, а социальными услугами пользуются.
Власти объясняют: это из-за того, что формальные безработные страховых взносов не платят, а социальными услугами пользуются.
Комментарии