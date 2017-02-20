Белорусов оскорбил налог на тунеядство

Вокруг так называемого декрета о профилактике иждивенчества страсти в Белоруссии не утихают. Фактически это современная редакция советского закона о тунеядстве. Документ облагает безработных солидным налогом. Сегодня истекает последний срок оплаты.
Вероника — безработная, математик по образованию. Она уверяет, что тема тунеядцев давно вышла за рамки разговоров на белорусской кухне. По словам женщины, с работой в стране сейчас трудно.
Вероника, гражданка Белоруссии: «При любом раскладе, при любом стечении обстоятельств, при любом исходе налог платить не буду».
Но как же быть с последствиями? Неуплата карается приличным штрафом, административным арестом на 15 суток и запретом на выезд за границу.
Вероника: «Вы знаете, это ужасно, это просто несправедливо. Это принудительный труд, фактически принудительный труд, который уже в цивилизованном мире не используется. Ведь рабский труд — он не производителен».
«Марш рассерженных белорусов» — несанкционированная акция от оппозиции. На нее пришли несколько тысяч человек. Это был самый крупный публичный протест в столице за последние 7 лет. Апофеоз — сжигание в кастрюле уведомлений об уплате сбора. Причем митингуют не только в Минске, но и в провинциальном Гомеле.
Президент Александр Лукашенко даже извинился: мол, это не он ввел терминологию из советского прошлого — в законе о тунеядцах действительно нет ни слова, — но ничего отменять он пока не намерен.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «И чего беспокоится 95% населения? Вы спокойно работаете, платите налоги. Это документ касается небольшой части населения. Мы таким образом этих людей подталкиваем, чтобы они работали. Но мы не заставляем, чтобы они работали. Если жена не хочет работать, то не надо, иди и заплати за услугу эти копейки».
В стране с населением 9,5 миллиона «письма счастья», как их здесь называют, выслали 470 тысячам человек. То есть каждому пятому жителю Белоруссии. Это в разы больше цифр официальной статистики по безработице.
Вероника, гражданка Белоруссии: «При любом раскладе, при любом стечении обстоятельств, при любом исходе налог платить не буду».
Но как же быть с последствиями? Неуплата карается приличным штрафом, административным арестом на 15 суток и запретом на выезд за границу.
Вероника: «Вы знаете, это ужасно, это просто несправедливо. Это принудительный труд, фактически принудительный труд, который уже в цивилизованном мире не используется. Ведь рабский труд — он не производителен».
«Марш рассерженных белорусов» — несанкционированная акция от оппозиции. На нее пришли несколько тысяч человек. Это был самый крупный публичный протест в столице за последние 7 лет. Апофеоз — сжигание в кастрюле уведомлений об уплате сбора. Причем митингуют не только в Минске, но и в провинциальном Гомеле.
Президент Александр Лукашенко даже извинился: мол, это не он ввел терминологию из советского прошлого — в законе о тунеядцах действительно нет ни слова, — но ничего отменять он пока не намерен.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «И чего беспокоится 95% населения? Вы спокойно работаете, платите налоги. Это документ касается небольшой части населения. Мы таким образом этих людей подталкиваем, чтобы они работали. Но мы не заставляем, чтобы они работали. Если жена не хочет работать, то не надо, иди и заплати за услугу эти копейки».
В стране с населением 9,5 миллиона «письма счастья», как их здесь называют, выслали 470 тысячам человек. То есть каждому пятому жителю Белоруссии. Это в разы больше цифр официальной статистики по безработице.
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