Медведев призвал не ждать и не бояться отмены санкций

Российским сельхозпроизводителям не стоит бояться отмены западных санкций, так как никто снимать их не собирается, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, посвященном весенне-полевым работам.
В ходе заседания Александр Ткачёв заявил, что пищевая и аграрная промышленность России, а также отрасли глубокой переработки нуждаются в серьезной модернизации, и выразил опасение, что после снятия санкций они будут проигрывать западным конкурентам.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Мы по-прежнему по многим направлениям неконкурентоспособны в этом смысле, и безусловно, если отменят санкции, то, конечно, мы будем по-прежнему проигрывать на старых предприятиях, немодернизированных».
Реагируя на доклад, Дмитрий Медведев отметил, что бояться нечего, так как западные партнеры делают все для того, чтобы эти санкции носили постоянный характер.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Бояться не надо, никто санкций не отменит. Как я уже сказал недавно, наши партнеры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства».
Не ждать скорой отмены санкций и использовать их в своих интересах Медведев призывал аграриев и на XVI съезде партии «Единая Россия» в январе текущего года.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Мы по-прежнему по многим направлениям неконкурентоспособны в этом смысле, и безусловно, если отменят санкции, то, конечно, мы будем по-прежнему проигрывать на старых предприятиях, немодернизированных».
Реагируя на доклад, Дмитрий Медведев отметил, что бояться нечего, так как западные партнеры делают все для того, чтобы эти санкции носили постоянный характер.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Бояться не надо, никто санкций не отменит. Как я уже сказал недавно, наши партнеры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства».
Не ждать скорой отмены санкций и использовать их в своих интересах Медведев призывал аграриев и на XVI съезде партии «Единая Россия» в январе текущего года.
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