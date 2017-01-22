Медведев призвал аграриев не ждать скорой отмены санкций

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выступил на XVI съезде партии «Единая Россия». Он призвал работников аграрного сектора не ждать скорой отмены санкций и использовать их в своих интересах.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия»: «Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы. И поэтому наши аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию».
На приход новых руководителей иностранных государств Медведев тоже посоветовал не надеяться и пообещал поддержать аграриев, так как в любых условиях наша страна будет сама себя кормить, передает «Интерфакс».
Накануне заместитель руководителя Минсельхоза РФ Евгений Громыко заявил, что пока рано говорить об отмене Москвой контрсанкций против Запада. Громыко подчеркнул, что не видит никаких экономических предпосылок отказываться от продуктового эмбарго, тем более в одностороннем порядке.
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