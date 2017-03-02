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  • 02.03, 14:05

Биатлонист Лапшин объяснил решение выступать за Южную Корею

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  • Фото: Тимофей Лапшин / ТАСС
Биатлонист Лапшин объяснил решение выступать за Южную Корею

Биатлонист Лапшин объяснил решение выступать за Южную Корею

Биатлонист Лапшин объяснил решение выступать за Южную Корею
  • Фото: Тимофей Лапшин / ТАСС

    • Биатлонист Тимофей Лапшин получил гражданство Южной Кореи и теперь будет представлять эту страну на международных соревнованиях.

    Министерство юстиции Южной Кореи одобрило заявление 29-летнего россиянина о специальной натурализации 27 февраля. Агентству «Р-Спорт» Лапшин пояснил, что решение о смене спортивного гражданства далось ему очень нелегко, но обстоятельства сложились так, что он был вынужден принять его.

    Тимофей Лапшин: «Решение выступать за другую страну далось очень непросто, но обстоятельства сложились так, что я был вынужден так сделать. Определяющим при принятии решения о смене гражданства стал тот факт, что в Союзе биатлонистов России согласились меня отпустить и не стали настаивать на „карантине“. Я благодарен руководству СБР за такую позицию. Плюс в сборной Кореи в меня поверили и быстро решили вопрос с гражданством».

    Лапшин добавил, что биатлон в Южной Корее — молодой вид спорта, в котором есть шанс начать «писать новую историю». По словам спортсмена, он уже обсудил с тренерами сборной Южной Кореи план подготовки к олимпийскому сезону.

    Тимофей Лапшин: «Мы разговаривали, обсуждали и наметили места проведения сборов, но я не хотел бы пока вдаваться в детали. В ближайшее время примем окончательное решение о моей подготовке».

    Союза биатлонистов Кореи в свою очередь сообщил, что в первой гонке этапа Кубка мира, который стартует в южнокорейском Пхенчхане 3 марта, выступить за Южную Корею Лапшин точно не успеет. Однако он сможет стартовать в эстафете 5 марта или уже на следующем этапе Кубка мира.

    В январе этого года гражданство Южной Кореи получила российская биатлонистка Екатерина Аввакумова.

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