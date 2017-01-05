Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова будет выступать за Южную Корею

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи и будет выступать за эту страну на международных турнирах.сайте Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени В. Н. Бучина. В сообщении отмечается, что в фонде желают Аввакумовой «плодотворной подготовки и успешных выступлений» за новую сборную.
Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летняя Екатерина Аввакумова заинтересована в получении гражданства Южной Кореи. Аналогичное желание выражал и другой российский биатлонист — 28-летний Тимофей Лапшин.
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