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  • 05.01, 18:53

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова будет выступать за Южную Корею

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Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова будет выступать за Южную Корею

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова будет выступать за Южную Корею

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова будет выступать за Южную Корею
  • Фото: Екатерина Аввакумова /vk.com

    • Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи и будет выступать за эту страну на международных турнирах.

    О том, что спортсменка уладила все вопросы по получению южнокорейского гражданства, сообщается на официальном сайте Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени В. Н. Бучина. В сообщении отмечается, что в фонде желают Аввакумовой «плодотворной подготовки и успешных выступлений» за новую сборную.

    Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летняя Екатерина Аввакумова заинтересована в получении гражданства Южной Кореи. Аналогичное желание выражал и другой российский биатлонист — 28-летний Тимофей Лапшин.

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