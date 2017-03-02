«Зенит»: сообщения об инциденте с Кокориным «крайне искажены и преувеличены»

Петербургский «Зенит» упрекнул СМИ в искажении информации о форварде команды Александре Кокорине, который попался на езде по встречной полосе в центре Москвы.
В пресс-службе клуба ТАСС подтвердили, что инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Кокорин находился в Москве.
ФК «Зенит»: «Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, „Зенит“ не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость».
выехал на встречную полосу в центре Москвы. Агент футболиста Кирилл Логинов пояснил, что форвард заехал на дорожную разметку, разделяющую встречные потоки машин, и назвал инцидент «обычной житейской историей».
По одним данным, решением суда нападающему уже назначен административный штраф, по другим — административный материал еще только передан в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, сообщается, что футболист может лишиться водительских прав, так как ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила РИА Новости, что административный материал в отношении нападающего еще не поступил.
ФК «Зенит»: «Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, „Зенит“ не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость».
выехал на встречную полосу в центре Москвы. Агент футболиста Кирилл Логинов пояснил, что форвард заехал на дорожную разметку, разделяющую встречные потоки машин, и назвал инцидент «обычной житейской историей».
По одним данным, решением суда нападающему уже назначен административный штраф, по другим — административный материал еще только передан в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, сообщается, что футболист может лишиться водительских прав, так как ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила РИА Новости, что административный материал в отношении нападающего еще не поступил.
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