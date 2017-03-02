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  • 02.03, 11:03

Кокорин оштрафован за выезд на встречку в Москве

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Кокорин оштрафован за выезд на встречку в Москве

Кокорин оштрафован за выезд на встречку в Москве

Кокорин оштрафован за выезд на встречку в Москве
  • Фото: kokorin9 /instagram.com

    • Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин попался на нарушении правил дорожного движения в центре Москвы.

    Сотрудники ГИБДД задержали футболиста еще в ночь на 25 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

    Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Александра Кокорина, «управлявшего элитной иномаркой», задержали за выезд на встречную полосу. Был составлен административный протокол. По решению суда нападающему назначен административный штраф.

    В конце декабря за аналогичное нарушение в Санкт-Петербурге задержали другого форварда «Зенита» Александра Кержакова. При этом футболист сел за руль, несмотря на то, что ранее был лишен водительских прав.

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