Кокорин оштрафован за выезд на встречку в Москве

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин попался на нарушении правил дорожного движения в центре Москвы.
Сотрудники ГИБДД задержали футболиста еще в ночь на 25 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Александра Кокорина, «управлявшего элитной иномаркой», задержали за выезд на встречную полосу. Был составлен административный протокол. По решению суда нападающему назначен административный штраф.
В конце декабря за аналогичное нарушение в Санкт-Петербурге задержали другого форварда «Зенита» Александра Кержакова. При этом футболист сел за руль, несмотря на то, что ранее был лишен водительских прав.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Александра Кокорина, «управлявшего элитной иномаркой», задержали за выезд на встречную полосу. Был составлен административный протокол. По решению суда нападающему назначен административный штраф.
В конце декабря за аналогичное нарушение в Санкт-Петербурге задержали другого форварда «Зенита» Александра Кержакова. При этом футболист сел за руль, несмотря на то, что ранее был лишен водительских прав.
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