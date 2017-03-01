В Москве появилась улица, названная в честь убитого в Анкаре посла Карлова

Именем Андрея Карлова назвал проектируемый проезд в столичном районо Дорогомилово.
Таким образом, в Москве официально появилась улица, названная в честь российского дипломата, который был убит в Турции. На проектируемом проезде, который находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы, уже установили соответствующую табличку.
Также в столице официально появилась площадь Фиделя Кастро, она находится на пересечении 2-й Песчаной и Новоспечаной улиц.
Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства: «Уличные указатели установлены сегодня, 1 марта, на площади Фиделя Кастро и улице Андрея Карлова».
был убит 19 декабря минувшего года в Анкаре на открытии выставки, посвященной России. 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ расстрелял его в спину. Убийца был ликвидирован правоохранителями, прибывшими на место трагедии. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.
Фидель Кастро скончался 26 ноября прошлого года в возрасте 90 лет. Он был лидером Кубинской революции и руководителем первого социалистического государства в Западном полушарии.
Также в столице официально появилась площадь Фиделя Кастро, она находится на пересечении 2-й Песчаной и Новоспечаной улиц.
Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства: «Уличные указатели установлены сегодня, 1 марта, на площади Фиделя Кастро и улице Андрея Карлова».
был убит 19 декабря минувшего года в Анкаре на открытии выставки, посвященной России. 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ расстрелял его в спину. Убийца был ликвидирован правоохранителями, прибывшими на место трагедии. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.
Фидель Кастро скончался 26 ноября прошлого года в возрасте 90 лет. Он был лидером Кубинской революции и руководителем первого социалистического государства в Западном полушарии.
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