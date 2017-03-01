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  • 01.03, 21:24
В Москве объявили претендентов на кинопремию «Ника». кино, Москва, награды и премии, Ника. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве объявили претендентов на кинопремию «Ника»

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В Москве объявили претендентов на кинопремию «Ника»

В Москве объявили претендентов на кинопремию «Ника»

    Позолоченную статуэтку древнегреческой богини вручают лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам, художникам по костюмам. Победителей определяют тайным голосованием киноакадемики — более 600 человек.

    Кинокритики уже строят прогнозы, какой фильм назовут лучшим и кто из актеров в этот раз получит «Нику». Но выбор жюри обычно бывает непредсказуемым. Впрочем, после прошедшего «Оскара» организаторов волнует и еще одна проблема — как не перепутать конверты?

    В шорт-лист главной номинации «Фильм года» академики избрали больше обычного — пять лент. Это «Дуэлянт», «Рай», «Монах и бес», «Коллектор», «Ученик» и «Дама Пик».

    Сразу в двух номинациях оказалась малопоказанная в больших залах «Зоология» о женщине с хвостом и молодым женихом, в пяти — моноспектакль с Константином Хабенским «Коллектор», лидером по количеству номинаций стал «Ученик» Кирилла Серебренникова.

    Профессиональное сообщество отметило лишь одну комедию. Вернее, исполнителя роли второго плана — Михаил Боярский претендует на «Нику» за «Самый лучший день». И одного рэпера — Баста может получить премию за песню к фильму «Кеды» Сергея Соловьёва.

    Голосовать за победителей академики начали сегодня. Подсчет голосов начнется во второй половине марта. Церемония вручения наград состоится 28 марта.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

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