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  • 01.03, 18:23

ООН обвинила участников битвы за Алеппо в военных преступлениях

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  • Фото Reuters © 2017, Khalil Ashawi
ООН обвинила участников битвы за Алеппо в военных преступлениях

ООН обвинила участников битвы за Алеппо в военных преступлениях

ООН обвинила участников битвы за Алеппо в военных преступлениях
  • Фото Reuters © 2017, Khalil Ashawi

    • Участники противостояния в Алеппо совершали действия, которые можно расценить как военные преступления. Речь в данном случае идет о всех сторонах конфликта, говорится в специальном докладе независимой комиссии ООН.

    Из текста доклада: «Боевые действия за контроль над Алеппо сопровождались беспрецедентным насилием, все стороны совершали военные преступления, приведшие к гражданским жертвам. Жители восточного Алеппо оказались окружены, отрезаны от продовольствия и медикаментов».

    К примеру, сирийские ВВС в ходе боев в 2016 году применяли боеприпасы с хлором, говорится в докладе. Эти выводы основаны на заявлениях очевидцев и данных врачей, спасавших людей от удушья.

    При этом авторы доклада подчеркнули, что фактов применения химического оружия Россией выявить не удалось, передает ТАСС.

    Сирийской армии удалось окончательно отбить Алеппо у вооруженных боевиков в конце 2016 года. В настоящее время Россия проводит в этом городе гуманитарную миссию и помогает поддерживать правопорядок.

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