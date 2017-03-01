ООН обвинила участников битвы за Алеппо в военных преступлениях

Участники противостояния в Алеппо совершали действия, которые можно расценить как военные преступления. Речь в данном случае идет о всех сторонах конфликта, говорится в специальном докладе независимой комиссии ООН.
Из текста доклада: «Боевые действия за контроль над Алеппо сопровождались беспрецедентным насилием, все стороны совершали военные преступления, приведшие к гражданским жертвам. Жители восточного Алеппо оказались окружены, отрезаны от продовольствия и медикаментов».
К примеру, сирийские ВВС в ходе боев в 2016 году применяли боеприпасы с хлором, говорится в докладе. Эти выводы основаны на заявлениях очевидцев и данных врачей, спасавших людей от удушья.
При этом авторы доклада подчеркнули, что фактов применения химического оружия Россией выявить не удалось, передает ТАСС.
гуманитарную миссию и помогает поддерживать правопорядок.
К примеру, сирийские ВВС в ходе боев в 2016 году применяли боеприпасы с хлором, говорится в докладе. Эти выводы основаны на заявлениях очевидцев и данных врачей, спасавших людей от удушья.
При этом авторы доклада подчеркнули, что фактов применения химического оружия Россией выявить не удалось, передает ТАСС.
гуманитарную миссию и помогает поддерживать правопорядок.
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