Белое солнце пустыни
Недоступно в Вашей стране
Белое солнце пустыни 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.02, 09:30

Российские военные передали 6 тонн гуманитарных грузов жителям Сирии

комментировать

Российские военные передали 6 тонн гуманитарных грузов жителям Сирии

Российские военные передали 6 тонн гуманитарных грузов жителям Сирии

Российской стороной в Сирии за сутки проведено шесть гуманитарных акций: пять в городе Алеппо и одна в населенном пункте Аль-Вафедин провинции Дамаск.

Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Из сообщения Центра: «В городе Алеппо в районах Бенезид, Балат-Тахтани-Алкатана, Аль-Энби, Аль-Хамадания 4 и Старый Алеппо жителям передано 940 кг хлеба и 3,6 тонны питьевой воды. Жителям населенного пункта Аль-Вафедин провинции Дамаск передано 400 продуктовых наборов».

Отмечается, что в целом за сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,26 тонны.

В сообщении говорится, что «российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,4 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН».

Новости по теме

Российская операция в Сирии

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru