Российские военные передали 6 тонн гуманитарных грузов жителям Сирии

Российской стороной в Сирии за сутки проведено шесть гуманитарных акций: пять в городе Алеппо и одна в населенном пункте
Аль-Вафедин провинции Дамаск.
Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.
Из сообщения Центра: «В городе Алеппо в районах Бенезид, Балат-Тахтани-Алкатана, Аль-Энби, Аль-Хамадания 4 и Старый Алеппо жителям передано 940 кг хлеба и 3,6 тонны питьевой воды. Жителям населенного пункта Аль-Вафедин провинции Дамаск передано 400 продуктовых наборов».
Отмечается, что в целом за сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,26 тонны.
В сообщении говорится, что «российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,4 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН».
Из сообщения Центра: «В городе Алеппо в районах Бенезид, Балат-Тахтани-Алкатана, Аль-Энби, Аль-Хамадания 4 и Старый Алеппо жителям передано 940 кг хлеба и 3,6 тонны питьевой воды. Жителям населенного пункта Аль-Вафедин провинции Дамаск передано 400 продуктовых наборов».
Отмечается, что в целом за сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,26 тонны.
В сообщении говорится, что «российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,4 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН».
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