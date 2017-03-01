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  • 01.03, 18:22
Мировой суд в Петербурге на три месяца лишил прав автохама из Porsche. Санкт-Петербург, автомобили, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мировой суд в Петербурге на три месяца лишил прав автохама из Porsche

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Мировой суд в Петербурге на три месяца лишил прав автохама из Porsche

Мировой суд в Петербурге на три месяца лишил прав автохама из Porsche

    Судья поставила точку в резонансном деле о конфликте водителя с бригадой скорой в Красногвардейском районе.

    Мировой суд в Петербурге вынес решение по делу водителя Porsche, который в конце января заблокировал проезд машине скорой помощи во дворе дома на Новочеркасском проспекте. Алексею Кононову грозит лишение прав.

    Сегодня автохам впервые явился на заседание. Предыдущие слушания главный фигурант пропустил. Его адвокат заявила, что после нападения неизвестных Кононов оказался в больнице с подозрением на сотрясение головного мозга.

    Но сегодня он первым выступил на процессе и даже выдвинул требование прекратить преследование, так как, по его мнению, нарушения правил дорожного движения не было. Защитники аргументировали позицию тем, что в момент конфликта машина скорой помощи не двигалась. В итоге Алексея Кононова лишили водительских прав на три месяца.

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