Адвокат питерского автохама из Porsche пытается оправдать своего подзащитного перед СМИ

Дело о том, как водитель Porsche не пропустил скорую в Петербурге, обретает всё новые грани. Заседание мирового суда в Красногвардейском районе сегодня могло стать рядовым и даже незаметным для прессы. Но сторона защиты, похоже, делает всё, чтобы привлечь к делу еще больше внимания.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, адвокат главного обвиняемого Алексея Кононова пригласила журналистов за час до начала суда, чтобы провести следственные действия и скрупулезно воссоздать весь конфликт.
Тем более произошел он в шаге от мирового суда. Для этого эксперимента привезли даже тот самый внедорожник, у которого теперь чистые не только номера, но и все части кузова. Впрочем, за рулем не сам главный герой, а его друг, тоже Алексей. Ведь Кононов до сих пор в больнице. Адвокат установила, что скорая встала у торца дома в метре от третьего дерева. Это важно.
Вера Шереметьева, адвокат Алексея Кононова: «Скорая стояла. Водитель при открытом окне играл в планшет. Тут же он сообразил, что надо снять фильм и повесить его на YouTube».
И тут оказывается, что СМИ в этой истории знают далеко не всё. Рядом с Кононовым в день конфликта был его друг Алексей. Он всё происходящее снимал со стороны. И его адвокат хочет привлечь в качестве свидетеля.
Алексей Ботвинник, друг Алексея Кононова: «Сам спор начался оттого, что водители не правильно поняли друг друга. Алексей хотел просто объехать скорую».
В итоге ответ на главный вопрос, по чьей вине произошел конфликт, дала местная жительница. Она ничего не снимала со стороны, но всё видела. Говорит, водитель внедорожника вел себя вызывающе.
Местная жительница: «Женщина здесь что-то сломала. Скорая хотела сюда встать, но нужно было ее на носилках тащить, а она тяжелая. Поэтому водитель подъехал ближе к пострадавшей. Остальные машины понимали и разворачивались, объезжали. Этот же так нагло себя вел. Ужас. Он встал поперек».
После важного следственного эксперимента участники процесса отправились на заседание. Впрочем, судья всё остановила сразу. Поскольку не поняла, почему вновь не пришел Кононов, и где письменные ходатайства по переносу заседания.
Адвокат Вера Шереметьева, защищая уже и себя, и того парня, быстро написала письменное прошение. Но и это оказалось недостаточно. Судья заподозрила, что защитник Кононова просто не подготовилась за неделю к заседанию.
Тем более произошел он в шаге от мирового суда. Для этого эксперимента привезли даже тот самый внедорожник, у которого теперь чистые не только номера, но и все части кузова. Впрочем, за рулем не сам главный герой, а его друг, тоже Алексей. Ведь Кононов до сих пор в больнице. Адвокат установила, что скорая встала у торца дома в метре от третьего дерева. Это важно.
Вера Шереметьева, адвокат Алексея Кононова: «Скорая стояла. Водитель при открытом окне играл в планшет. Тут же он сообразил, что надо снять фильм и повесить его на YouTube».
И тут оказывается, что СМИ в этой истории знают далеко не всё. Рядом с Кононовым в день конфликта был его друг Алексей. Он всё происходящее снимал со стороны. И его адвокат хочет привлечь в качестве свидетеля.
Алексей Ботвинник, друг Алексея Кононова: «Сам спор начался оттого, что водители не правильно поняли друг друга. Алексей хотел просто объехать скорую».
В итоге ответ на главный вопрос, по чьей вине произошел конфликт, дала местная жительница. Она ничего не снимала со стороны, но всё видела. Говорит, водитель внедорожника вел себя вызывающе.
Местная жительница: «Женщина здесь что-то сломала. Скорая хотела сюда встать, но нужно было ее на носилках тащить, а она тяжелая. Поэтому водитель подъехал ближе к пострадавшей. Остальные машины понимали и разворачивались, объезжали. Этот же так нагло себя вел. Ужас. Он встал поперек».
После важного следственного эксперимента участники процесса отправились на заседание. Впрочем, судья всё остановила сразу. Поскольку не поняла, почему вновь не пришел Кононов, и где письменные ходатайства по переносу заседания.
Адвокат Вера Шереметьева, защищая уже и себя, и того парня, быстро написала письменное прошение. Но и это оказалось недостаточно. Судья заподозрила, что защитник Кононова просто не подготовилась за неделю к заседанию.
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