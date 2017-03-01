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  • 01.03, 04:43

Кандидат на пост главы нацразведки США причислил Россию к основным угрозам

2 комментария

Кандидат на пост главы нацразведки США причислил Россию к основным угрозам

Кандидат на пост главы нацразведки США причислил Россию к основным угрозам

Кандидат на пост директора национальной разведки США Дэниел Коутс выступил на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Разумеется, речь зашла и о России. Коутс назвал нашу страну в числе основных угроз для США, при этом он отметил, что Штаты должны рассматривать этот вопрос «со здоровой долей скептицизма». Он также выразил готовность расследовать якобы имевшие место попытки России повлиять на ситуацию в США.

Среди других угроз для США, по мнению Коутса — активность КНР в Восточно-Китайском и Южно- Китайском морях, рост кибергуроз и радикальный терроризм, передает ТАСС.

Кандидатуру Дэниела Коутса выдвинул президент США Дональд Трамп. Директор национальной разведки США осуществляет общее руководство всеми 16 ведомствами, входящими в разведывательное сообщество страны.

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