На военном заводе в Сербии взорвались боеприпасы: есть жертвы

Как минимум один человек погиб в результате ЧП, которое произошло на военном предприятии в городе Крагуевац.
Взрыв случился на технико-ремонтном заводе на линии демонтажа боеприпасов около 12:30 по местному времени (14:30 по Москве). После этого в цехе вспыхнул пожар, передает телерадиокомпания РТС. Для тушения на место прибыли около 40 пожарных.
Позднее к объекту А28, где случилось ЧП, приехал министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, сообщает ТАСС.
По данным Минобороны Сербии, в ходе тушения пожара погиб как минимум один человек. Еще трое числятся пропавшими без вести. В результате ЧП пострадали 25 военных и сотрудников полиции. Раненых доставили в больницы, их жизни ничто не угрожает.
В оборонном ведомстве добавили, что ведется расследование причин взрыва. Возгорание к настоящему момент удалось локализовать, специалисты занимаются разбором завалов.
Позднее к объекту А28, где случилось ЧП, приехал министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, сообщает ТАСС.
По данным Минобороны Сербии, в ходе тушения пожара погиб как минимум один человек. Еще трое числятся пропавшими без вести. В результате ЧП пострадали 25 военных и сотрудников полиции. Раненых доставили в больницы, их жизни ничто не угрожает.
В оборонном ведомстве добавили, что ведется расследование причин взрыва. Возгорание к настоящему момент удалось локализовать, специалисты занимаются разбором завалов.
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