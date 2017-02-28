Пёс
Пёс 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.02, 21:09

На военном заводе в Сербии взорвались боеприпасы: есть жертвы

комментировать
На военном заводе в Сербии взорвались боеприпасы: есть жертвы

На военном заводе в Сербии взорвались боеприпасы: есть жертвы

На военном заводе в Сербии взорвались боеприпасы: есть жертвы
  • Фото: @eskobarovic /twitter.com

    • Как минимум один человек погиб в результате ЧП, которое произошло на военном предприятии в городе Крагуевац.

    Взрыв случился на технико-ремонтном заводе на линии демонтажа боеприпасов около 12:30 по местному времени (14:30 по Москве). После этого в цехе вспыхнул пожар, передает телерадиокомпания РТС. Для тушения на место прибыли около 40 пожарных.

    Позднее к объекту А28, где случилось ЧП, приехал министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, сообщает ТАСС.

    По данным Минобороны Сербии, в ходе тушения пожара погиб как минимум один человек. Еще трое числятся пропавшими без вести. В результате ЧП пострадали 25 военных и сотрудников полиции. Раненых доставили в больницы, их жизни ничто не угрожает.

    В оборонном ведомстве добавили, что ведется расследование причин взрыва. Возгорание к настоящему момент удалось локализовать, специалисты занимаются разбором завалов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru