Главный трофей ВХЛ получит имя Владимира Петрова

Федерация хоккея России намерена увековечить имя двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова, скончавшегося в возрасте 69 лет.
Со следующего сезона участники чемпионата Высшей хоккейной лиги будут бороться за Кубок имени Владимира Петрова, сообщил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.
Аркадий Ротенберг: «Когда уходят люди такого масштаба, это становится невосполнимой утратой. Владимир Петров — уникальный центрфорвард первого звена сборной страны, его заслуга в развитии отечественного хоккея огромна. Игра этого великого хоккеиста — образец того, как должен действовать центральный нападающий. Выражаю соболезнования его семье и всем, кто знал Владимира Владимировича. Федерация хоккея России сделает все, чтобы увековечить память о Петрове, о его имени, личности и, конечно, о его выдающейся игре».
Могучий центрфорвард с неотразимым броском был главной ударной силой легендарной тройки нападающих ЦСКА и сборной СССР. Михайлов, Петров и Харламов стали эталонным атакующим звеном для нескольких хоккейных поколений. О бомбардире на все времена — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Аркадий Ротенберг: «Когда уходят люди такого масштаба, это становится невосполнимой утратой. Владимир Петров — уникальный центрфорвард первого звена сборной страны, его заслуга в развитии отечественного хоккея огромна. Игра этого великого хоккеиста — образец того, как должен действовать центральный нападающий. Выражаю соболезнования его семье и всем, кто знал Владимира Владимировича. Федерация хоккея России сделает все, чтобы увековечить память о Петрове, о его имени, личности и, конечно, о его выдающейся игре».
Могучий центрфорвард с неотразимым броском был главной ударной силой легендарной тройки нападающих ЦСКА и сборной СССР. Михайлов, Петров и Харламов стали эталонным атакующим звеном для нескольких хоккейных поколений. О бомбардире на все времена — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Комментарии