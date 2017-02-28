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  • 28.02, 21:09
Главный трофей ВХЛ получит имя Владимира Петрова. смерть, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главный трофей ВХЛ получит имя Владимира Петрова

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Главный трофей ВХЛ получит имя Владимира Петрова

Главный трофей ВХЛ получит имя Владимира Петрова

    Федерация хоккея России намерена увековечить имя двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова, скончавшегося в возрасте 69 лет.

    Со следующего сезона участники чемпионата Высшей хоккейной лиги будут бороться за Кубок имени Владимира Петрова, сообщил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.

    Аркадий Ротенберг: «Когда уходят люди такого масштаба, это становится невосполнимой утратой. Владимир Петров — уникальный центрфорвард первого звена сборной страны, его заслуга в развитии отечественного хоккея огромна. Игра этого великого хоккеиста — образец того, как должен действовать центральный нападающий. Выражаю соболезнования его семье и всем, кто знал Владимира Владимировича. Федерация хоккея России сделает все, чтобы увековечить память о Петрове, о его имени, личности и, конечно, о его выдающейся игре».

    Могучий центрфорвард с неотразимым броском был главной ударной силой легендарной тройки нападающих ЦСКА и сборной СССР. Михайлов, Петров и Харламов стали эталонным атакующим звеном для нескольких хоккейных поколений. О бомбардире на все времена — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.

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