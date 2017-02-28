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  • 28.02, 18:07
«Гордость и слава хоккея»: Россия скорбит по Владимиру Петрову. знаменитости, смерть, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Гордость и слава хоккея»: Россия скорбит по Владимиру Петрову

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«Гордость и слава хоккея»: Россия скорбит по Владимиру Петрову

«Гордость и слава хоккея»: Россия скорбит по Владимиру Петрову

«Гордость и слава хоккея»: Россия скорбит по Владимиру Петрову

    Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким великого советского хоккеиста Владимира Петрова, ушедшего из жизни в возрасте 69 лет. За свою звездную карьеру он девять раз становился чемпионом мира и дважды поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала Олимпийских игр. В легендарной сборной, которую на Западе назвали «Красной машиной», Петров играл в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

    Президент назвал Владимира Петрова гордостью и славой отечественного спорта.

    Из телеграммы президента РФ: «Ушел из жизни Владимир Владимирович Петров — выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, гордость и слава отечественного спорта. Он был бесконечно предан любимому делу, своей команде, Родине. Всегда сражался с полной самоотдачей — и побеждал».

    Как отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, характер Петрова называли непростым, но голоса на партнеров он не повышал никогда, даже в самые отчаянные моменты противостояния с канадскими профи. Петровский замах и кистевой бросок от синей линии наводил ужас на соперников. В 1967 году на 20-летнего богатыря из «Крыльев Советов» обратил внимание Анатолий Тарасов. Еще через два года армейский таран в составе сборной уже крушил чужую оборону соперников на чемпионате мира.

    Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России: «Он давал уроки мужества. Человек он был неординарный. Мы больше всегда говорим о Харламове и Михайлове, но дирижером этого звена всегда был именно Петров».

    В лучших своих матчах Владимир Петров в паре с Борисом Михайловым умудрялся даже в численном меньшинстве подолгу не выпускать противника из зоны защиты, не давая развернуть атакующие действия. С Михайловым и Харламовым он и вошел в мировую историю великой игры.

    Илья Ковальчук: «Двукратный олимпийский чемпион. Я думаю, этим все сказано. Это те люди, которые закаляли традиции российского хоккея, это легенды, и очень обидно, когда уходят такие люди».

    За сборную Владимир Петров отыграл 118 матчей и забросил 64 шайбы, установив и поныне не побитый рекорд, когда на московском чемпионате мира 1973 года советская сборная провела 100 шайб в ворота соперников в 10 сыгранных матчах. А еще было олимпийское золото Саппоро и Инсбрука. Золотой век российского хоккея.

    Подробности — в видеоматериале.

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