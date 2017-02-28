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  • 28.02, 12:02

Скончался знаменитый хоккеист ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров

2 комментария
  • Фото РИА Новости, Юрий Сомов
Скончался знаменитый хоккеист ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров

Скончался знаменитый хоккеист ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров

Скончался знаменитый хоккеист ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров
  • Фото РИА Новости, Юрий Сомов

    • Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров ушел из жизни в возрасте 69 лет.

    Прославленный хоккеист и тренер скончался в ночь на 28 февраля, сообщили в московском ЦСКА и Федерации хоккея России.

    Федерация хоккея России: «ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним».





    Владимир Петров выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Он занимает четвертое место по количеству заброшенных шайб в истории советского и российского хоккея. Петров девять раз становился чемпионом мира и четыре раза — лучшим бомбардиром турнира. С 1992 года по 1994-й он возглавлял ФХР. В 2006 году спортсмен был введен в зал славы Международной федерации хоккея.

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