Скончался знаменитый хоккеист ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров

Сегодня ночью не стало Владимира Петрова. ФХР выражает соболезнования родным и близким Владимира Владимировича: https://t.co/O1PGavREKJ pic.twitter.com/Uj25QifEJy — Хоккей России (@russiahockey) February 28, 2017

Прославленный хоккеист и тренер скончался в ночь на 28 февраля, сообщили в московском ЦСКА и Федерации хоккея России.: «ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним».Владимир Петров выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Он занимает четвертое место по количеству заброшенных шайб в истории советского и российского хоккея. Петров девять раз становился чемпионом мира и четыре раза — лучшим бомбардиром турнира. С 1992 года по 1994-й он возглавлял ФХР. В 2006 году спортсмен был введен в зал славы Международной федерации хоккея.