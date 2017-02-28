В Белгородской области семье школьницы, спасшей из огня братьев и сестер, подарили дом

Многодетная семья в Белгородской области получила новый дом и земельный участок, после того, как в их доме случился пожар, из которого
10-летняя девочка спасла троих своих братьев и двух сестер.
Ранее сообщалось, что семья Первухиных — родители и шестеро детей — жили в небольшом доме в селе Тетеревино Прохоровского района. Газа в доме не было, поэтому он отапливался печью. Днем 2 февраля мама, поручив старшей дочери присмотреть за детьми, отправилась за дровами в ближайшую лесополосу. В доме начался пожар, из которого старшая девочка спасла остальных детей. Следователями по данному факту начата проверка.
Как сообщил Следственный комитет РФ, «возникший общественный резонанс, активная позиция и мероприятия, проводимые следственным управлением, послужили поводом к решению проблемы пострадавшей семьи, в результате чего за счет средств международного благотворительного фонда „Поколение“ ей приобретен жилой дом стоимостью более 2,5 миллиона рублей».
Как отмечает СК, дом оборудован всем необходимым для проживания семьи в комфортных условиях, площадь земельного участка составляет 50 соток, имеются надворные постройки. Кроме того, был организован сбор средств для оказания помощи семье, а инициативная группа передала пострадавшим детям теплые вещи и продукты питания.
Также было принято решение приобрести в новый дом семьи необходимую мебель и телевизор. По данным СК, ведется оформление документов для направления трех детей школьного возраста в санаторий города Шебекино. Перед администрацией села поставлена задача о необходимости скорейшего восстановления всех личных документов, сгоревших при пожаре.
Как сообщил Следственный комитет РФ, «возникший общественный резонанс, активная позиция и мероприятия, проводимые следственным управлением, послужили поводом к решению проблемы пострадавшей семьи, в результате чего за счет средств международного благотворительного фонда „Поколение“ ей приобретен жилой дом стоимостью более 2,5 миллиона рублей».
Как отмечает СК, дом оборудован всем необходимым для проживания семьи в комфортных условиях, площадь земельного участка составляет 50 соток, имеются надворные постройки. Кроме того, был организован сбор средств для оказания помощи семье, а инициативная группа передала пострадавшим детям теплые вещи и продукты питания.
Также было принято решение приобрести в новый дом семьи необходимую мебель и телевизор. По данным СК, ведется оформление документов для направления трех детей школьного возраста в санаторий города Шебекино. Перед администрацией села поставлена задача о необходимости скорейшего восстановления всех личных документов, сгоревших при пожаре.
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