Спасшей из огня пять братьев и сестер девочке подарили новое платье и котенка

Сегодня в детскую клиническую больницу Белгорода с подарками приехали родные, учителя и одноклассники Юли Черновой — хрупкой
10-летней девочки, оказавшейся образцом настоящего мужества. Юля, рискуя собственной жизнью, спасла из горящего дома пять младших братьев и сестер. Оправившись от травм, девочка вернулась домой и сама рассказала подробности происшедшего.
Из-за сильного отравления угарным газом 10-летней Юле Черновой потребовалась реанимация, и вот неделя в больнице позади, она очень скучала по маме. Сегодня встречать ее приехали одноклассники, учителя и белгородцы, восхищенные храбрым поступком школьницы. Пятиклассник Кирилл сделал своими руками оберег из шерстяных ниток, он говорит, что Юля — необыкновенный друг.
Студенты привезли для Юли красивое платье и котенка. Сделать такой сюрприз решили, когда узнали, что девочка корит себя за то, что не смогла спасти из огня любимого кота Пушистика и дорогой папин подарок — платье. Накануне она рассказывала отцу, что пришлось пережить. Юля показывает свои раны и успокаивает словами «мне было не больно, думала только, как спасти братишек и сестренок».
Алексей Чернов, отец Юлии Черновой: «Она — герой, красавица, у меня слов нет. Молодец, доченька».
Юля Чернова: «На моем месте любой мог сделать, как я».
Юле страшно вспоминать эти мгновения: едкий дым очень быстро заполонил весь дом, малыши плакали и кричали. Огонь заблокировал выход, началась паника.
Юля Чернова: «Шторки горели, по шторкам на шкаф пошло, все быстро горело, я недолго думая, подбежала к окну, кулаком ударила, и пробила».
Брат Юли Саша рассказывает, как первым выпрыгнул в разбитое окно и побежал звать на помощь. Отец был на работе, а мама ушла в лесопосадку за дровами. Юля схватила куртку и одеяло и кинула в окно, дети были в футболках и босиком, она помогла выбраться Даше, нашла под кроватью спрятавшегося Кирилла, боялась потерять сознание, на руках держала трехлетнюю Ангелину и полутогодовалого Арсения.
Юля Чернова: «Испугались, задыхаются, я им рот закрываю рукой, они не понимают, убирают руки, я их пихаю в окошко».
Сергей Озеров, сосед: «Сверху их вытаскивал, сначала сюда на снег, кричу: „Бегите на дорогу“. Юльку последнюю вытащил».
Юля Чернова: «Я голову и руки высунула и отключилась, очнулась на снегу, на воздухе».
Врачи говорят: школьница и в больнице проявила сильный характер, быстро шла на поправку, понимала, что маме очень нужна сейчас ее помощь. Учителя попросили Юлю сначала заехать в школу, там тоже ждал ее сюрприз — концерт, подготовленный ребятами специально для маленькой героини.
От главы региона девочка получила слова благодарности и ноутбук, он как бывший пожарный знает, какое мужество нужно для спасения людей из огня. Скромная Юля не ожидала такого внимания, эмоции переполняли маму и дочку. Из школы они поспешили к братишкам и сестренкам, семья пока ютится у родственников в соседней деревне. Спят на полу.
Родители Юли благодарны всем, кто поддержал их в трудную минуту, особенно соседу Сергею, без его помощи старшая дочка не выбралась бы из горящего дома. Героев в этой истории много — это и 18-летняя Настя Пензева, сразу же организовавшая сбор вещей, и еще тысячи незнакомых людей, поддержавших и словом, и делом.
Юля Чернова: «Уже переживать не из-за чего, только из-за дома переживаю, дадут — не дадут, не знаю».
Одежды и продуктов собрали достаточно, сейчас семье нужна мебель и посуда. Она и до пожара еле сводила концы с концами, а тут в одночасье лишилась всего. Выяснилось, что ветхий дом многодетной семьи отключили от газового отопления за долги еще три года назад. Обогревались печкой и электроприборами, по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Следственный комитет сейчас выясняет, какая социальная поддержка оказывалась малоимущей семье, отметив, что «героизм ребенка не потребовался бы, если бы не преступное бездействие взрослых».
Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Сегодня стало известно, что нашелся меценат, готовый купить пострадавшей семье жилье. Районные власти сейчас ищут подходящие варианты. Обещают, что в ближайшее время семья отметит новоселье.
Для тех, кто захочет помочь многодетной семье, лишившейся крова в результате пожара, открыт специальный счет:
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ
Банк получателя:
Доп.офис N8592/0320 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка:
30101810100000000633
БИК банка:
041403633
Счет получателя:
42307810707045009520
Ф. И. О. получателя:
ПЕРВУХИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ
SWIFT-code:
SABRRUMMVH1
Наименование банка:
Доп.офис N8592/0320 ПАО Сбербанк
Местонахождение банка:
пгт.Прохоровка, ул. Красноармейская, 2
Счет получателя:
42307810707045009520
Ф. И. О. получателя:
ПЕРВУХИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Телефон для справок: 8 (47 242)
2–25-94, 2–16-77, 2–30-40.
Студенты привезли для Юли красивое платье и котенка. Сделать такой сюрприз решили, когда узнали, что девочка корит себя за то, что не смогла спасти из огня любимого кота Пушистика и дорогой папин подарок — платье. Накануне она рассказывала отцу, что пришлось пережить. Юля показывает свои раны и успокаивает словами «мне было не больно, думала только, как спасти братишек и сестренок».
Алексей Чернов, отец Юлии Черновой: «Она — герой, красавица, у меня слов нет. Молодец, доченька».
Юля Чернова: «На моем месте любой мог сделать, как я».
Юле страшно вспоминать эти мгновения: едкий дым очень быстро заполонил весь дом, малыши плакали и кричали. Огонь заблокировал выход, началась паника.
Юля Чернова: «Шторки горели, по шторкам на шкаф пошло, все быстро горело, я недолго думая, подбежала к окну, кулаком ударила, и пробила».
Брат Юли Саша рассказывает, как первым выпрыгнул в разбитое окно и побежал звать на помощь. Отец был на работе, а мама ушла в лесопосадку за дровами. Юля схватила куртку и одеяло и кинула в окно, дети были в футболках и босиком, она помогла выбраться Даше, нашла под кроватью спрятавшегося Кирилла, боялась потерять сознание, на руках держала трехлетнюю Ангелину и полутогодовалого Арсения.
Юля Чернова: «Испугались, задыхаются, я им рот закрываю рукой, они не понимают, убирают руки, я их пихаю в окошко».
Сергей Озеров, сосед: «Сверху их вытаскивал, сначала сюда на снег, кричу: „Бегите на дорогу“. Юльку последнюю вытащил».
Юля Чернова: «Я голову и руки высунула и отключилась, очнулась на снегу, на воздухе».
Врачи говорят: школьница и в больнице проявила сильный характер, быстро шла на поправку, понимала, что маме очень нужна сейчас ее помощь. Учителя попросили Юлю сначала заехать в школу, там тоже ждал ее сюрприз — концерт, подготовленный ребятами специально для маленькой героини.
От главы региона девочка получила слова благодарности и ноутбук, он как бывший пожарный знает, какое мужество нужно для спасения людей из огня. Скромная Юля не ожидала такого внимания, эмоции переполняли маму и дочку. Из школы они поспешили к братишкам и сестренкам, семья пока ютится у родственников в соседней деревне. Спят на полу.
Родители Юли благодарны всем, кто поддержал их в трудную минуту, особенно соседу Сергею, без его помощи старшая дочка не выбралась бы из горящего дома. Героев в этой истории много — это и 18-летняя Настя Пензева, сразу же организовавшая сбор вещей, и еще тысячи незнакомых людей, поддержавших и словом, и делом.
Юля Чернова: «Уже переживать не из-за чего, только из-за дома переживаю, дадут — не дадут, не знаю».
Одежды и продуктов собрали достаточно, сейчас семье нужна мебель и посуда. Она и до пожара еле сводила концы с концами, а тут в одночасье лишилась всего. Выяснилось, что ветхий дом многодетной семьи отключили от газового отопления за долги еще три года назад. Обогревались печкой и электроприборами, по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Следственный комитет сейчас выясняет, какая социальная поддержка оказывалась малоимущей семье, отметив, что «героизм ребенка не потребовался бы, если бы не преступное бездействие взрослых».
Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Сегодня стало известно, что нашелся меценат, готовый купить пострадавшей семье жилье. Районные власти сейчас ищут подходящие варианты. Обещают, что в ближайшее время семья отметит новоселье.
Для тех, кто захочет помочь многодетной семье, лишившейся крова в результате пожара, открыт специальный счет:
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ
Банк получателя:
Доп.офис N8592/0320 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка:
30101810100000000633
БИК банка:
041403633
Счет получателя:
42307810707045009520
Ф. И. О. получателя:
ПЕРВУХИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ
SWIFT-code:
SABRRUMMVH1
Наименование банка:
Доп.офис N8592/0320 ПАО Сбербанк
Местонахождение банка:
пгт.Прохоровка, ул. Красноармейская, 2
Счет получателя:
42307810707045009520
Ф. И. О. получателя:
ПЕРВУХИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Телефон для справок: 8 (47 242)
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