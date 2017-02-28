Украина решила закупить у НАТО списанные корабли

Киев собирается пополнить военный флот списанными кораблями НАТО. Об этом в эфире украинского «5 канала» заявил командующий
Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко.
Воронченко отметил, что Киев может получить корабли «по определенным схемам оплаты». Украинские партнеры на Западе, по его словам, рассматривают этот вопрос как перспективный.
Игорь Воронченко: «Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась из-за границы (не могу называть из какой страны, потому что не имею права), где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу».
Ранее в Госдуме РФ предположили, что Украина может закупить у западных стран списанные корабли. Депутат Дмитрий Белик сделал такой вывод после слов Воронченко о том, что в Крыму украинские корветы якобы разбирают на запчасти.
Игорь Воронченко: «Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась из-за границы (не могу называть из какой страны, потому что не имею права), где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу».
Ранее в Госдуме РФ предположили, что Украина может закупить у западных стран списанные корабли. Депутат Дмитрий Белик сделал такой вывод после слов Воронченко о том, что в Крыму украинские корветы якобы разбирают на запчасти.
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