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  • 28.02, 18:07

В Госдуме высмеяли слова Киева об оставшихся в Крыму украинских кораблях

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В Госдуме высмеяли слова Киева об оставшихся в Крыму украинских кораблях

В Госдуме высмеяли слова Киева об оставшихся в Крыму украинских кораблях

За утверждениями командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко о том, что украинские корветы в Крыму якобы разбирают на запчасти, стоит желание получить от Запада списанные корабли, считают в Госдуме РФ.

По словам депутата Дмитрия Белика, «украинский адмирал заврался, он понятия не имеет, что большой десантный корабль „Константин Ольшанский“ еще с 2013 года нуждался в серьезном ремонте, корветы стоят у причалов бухты Южная еще с 2014 года, на них несется вахта, в море они не выходят».

Дмитрий Белик: «Черноморский флот получает новые комплектующие для кораблей и не нуждается в украинских кораблях-донорах».

По мнению Белика, командующий ВМС Украины таким образом завуалированно просит Запад предоставить списанные корветы для пополнения украинского флота.

Дмитрий Белик: «Пришлите нам ваше хламье, мы его подлатаем и будем гордо нести украинский флаг в Чёрном море».

Ранее командующий украинским флотом вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что оставшиеся в Крыму украинские корабли, в частности, большой десантный корабль ВМС Украины «Константин Ольшанский», якобы используются Черноморским флотом России в качестве доноров, то есть разбираются на запчасти, а корветы «Тернополь» и «Луцк» несут вахту возле российских газовых месторождений в Чёрном море.

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