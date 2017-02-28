Всемирные военные игры в Сочи назвали эталонными

В Сочи торжественно завершились III Всемирные зимние военные игры. На соревнованиях разыграли 44 комплекта наград в личных и командных состязаниях, и ровно половину золотых медалей завоевала команда Вооруженных сил России. В тройку лидеров вошли также Италия и Франция.
Даже в статусе фаворитов на этих Играх российские спортсмены сражались за золото, не жалея сил. Они подарили болельщикам незабываемые моменты острой борьбы.
Через четыре года Игры примет у себя Германия, которой придется проводить соревнования уже с оглядкой на Сочи, ведь Международный комитет признал военные Игры в России лучшими.
Соревнования назвали эталонными, как и когда-то Олимпиаду в Сочи. Пригодились все спортивные объекты города, что доказало: олимпийское наследие актуально.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.
Через четыре года Игры примет у себя Германия, которой придется проводить соревнования уже с оглядкой на Сочи, ведь Международный комитет признал военные Игры в России лучшими.
Соревнования назвали эталонными, как и когда-то Олимпиаду в Сочи. Пригодились все спортивные объекты города, что доказало: олимпийское наследие актуально.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.
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