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  • 28.02, 15:04
Всемирные военные игры в Сочи назвали эталонными. армии мира, армия и флот РФ, Сочи, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Всемирные военные игры в Сочи назвали эталонными

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Всемирные военные игры в Сочи назвали эталонными

Всемирные военные игры в Сочи назвали эталонными

    В Сочи торжественно завершились III Всемирные зимние военные игры. На соревнованиях разыграли 44 комплекта наград в личных и командных состязаниях, и ровно половину золотых медалей завоевала команда Вооруженных сил России. В тройку лидеров вошли также Италия и Франция.

    Даже в статусе фаворитов на этих Играх российские спортсмены сражались за золото, не жалея сил. Они подарили болельщикам незабываемые моменты острой борьбы.

    Через четыре года Игры примет у себя Германия, которой придется проводить соревнования уже с оглядкой на Сочи, ведь Международный комитет признал военные Игры в России лучшими.

    Соревнования назвали эталонными, как и когда-то Олимпиаду в Сочи. Пригодились все спортивные объекты города, что доказало: олимпийское наследие актуально.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.

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