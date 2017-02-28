Похороны легендарного хоккеиста Владимира Петрова состоятся 2 марта в Мытищах

Похороны двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Петрова ориентировочно состоятся 2 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область).
Об этом сообщил РИА Новости президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович.
Игорь Есмантович: «Похороны ориентировочно пройдут в четверг на военном мемориальном кладбище. Также пройдет церемония прощания в ЛДС ЦСКА, время сообщим позднее».
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер сегодня утром в Москве. Ему было 69 лет. Спортсмен много лет выступал за московский ЦСКА в знаменитой тройке игроков с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Они были лидерами не только армейской команды, но и национальной сборной. В ее составе Петров дважды становился олимпийским чемпионом, а также девять раз завоевывал титул чемпиона мира.
В общей сложности легендарный нападающий провел более 500 игр и занимал четвертое место по количеству заброшенных шайб, их на счету Петрова было 370. После завершения карьеры он остался в хоккее, но уже на руководящих должностях. С 2013 года возглавлял Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба».
Игорь Есмантович: «Похороны ориентировочно пройдут в четверг на военном мемориальном кладбище. Также пройдет церемония прощания в ЛДС ЦСКА, время сообщим позднее».
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер сегодня утром в Москве. Ему было 69 лет. Спортсмен много лет выступал за московский ЦСКА в знаменитой тройке игроков с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Они были лидерами не только армейской команды, но и национальной сборной. В ее составе Петров дважды становился олимпийским чемпионом, а также девять раз завоевывал титул чемпиона мира.
В общей сложности легендарный нападающий провел более 500 игр и занимал четвертое место по количеству заброшенных шайб, их на счету Петрова было 370. После завершения карьеры он остался в хоккее, но уже на руководящих должностях. С 2013 года возглавлял Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба».
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