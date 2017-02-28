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  • 28.02, 15:05
Похороны легендарного хоккеиста Владимира Петрова состоятся 2 марта в Мытищах. похороны, смерть, спорт, ХК ЦСКА, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Похороны легендарного хоккеиста Владимира Петрова состоятся 2 марта в Мытищах

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Похороны легендарного хоккеиста Владимира Петрова состоятся 2 марта в Мытищах

Похороны легендарного хоккеиста Владимира Петрова состоятся 2 марта в Мытищах

Похороны легендарного хоккеиста Владимира Петрова состоятся 2 марта в Мытищах

    Похороны двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Петрова ориентировочно состоятся 2 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область).

    Об этом сообщил РИА Новости президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович.

    Игорь Есмантович: «Похороны ориентировочно пройдут в четверг на военном мемориальном кладбище. Также пройдет церемония прощания в ЛДС ЦСКА, время сообщим позднее».

    Легендарный хоккеист Владимир Петров умер сегодня утром в Москве. Ему было 69 лет. Спортсмен много лет выступал за московский ЦСКА в знаменитой тройке игроков с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Они были лидерами не только армейской команды, но и национальной сборной. В ее составе Петров дважды становился олимпийским чемпионом, а также девять раз завоевывал титул чемпиона мира.

    В общей сложности легендарный нападающий провел более 500 игр и занимал четвертое место по количеству заброшенных шайб, их на счету Петрова было 370. После завершения карьеры он остался в хоккее, но уже на руководящих должностях. С 2013 года возглавлял Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба».

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